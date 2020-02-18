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武漢包機解除隔離 總統：台灣經驗值得分享世界

最新更新：2020/02/18 10:48

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統蔡英文今天表示，首批從中國武漢搭機返台的台灣人順利結束隔離回家；防疫視同作戰，需要政府跟人民同心協力，一起守住了這個關卡，這樣的台灣經驗是值得分享給世界。

總統蔡英文接見「友邦駐紐約聯合國常任代表訪團」致詞表示，目前台灣與全世界一樣，面對新型冠狀病毒引發武漢肺炎疫情的威脅，世界衛生組織（WHO）卻因政治因素，把台灣排除在外。蔡總統表示，政治因素不應該凌駕健康的權利，防疫是全球性事務，更不應該讓全球防疫網路出現破口，台灣就在這次疫情最前線，不該被排除在外。

總統說，台灣除了有先進完善的醫療體系，從抗SARS時期就累積豐富的專業經驗。

她進一步說，像是今天早上首批從中國武漢搭機返台的台灣人已經順利結束隔離的狀態，而且可以回家，值得欣慰的是，他們的健康狀況都良好，後續也會繼續關心他們，鼓勵他們持續做好自主的健康管理。

總統表示，防疫視同作戰，需要政府跟人民同心協力，非常感謝他們全力的配合，讓台灣一起守住了這個關卡，這樣的台灣經驗是值得和世界分享。

總統說，支持台灣參與WHO可以確保全球更有效、更快速的掌控疫情，台灣會繼續努力，也希望友邦夥伴繼續幫台灣發聲，給予支持。（編輯：楊凱翔）1090218

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