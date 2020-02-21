蘇貞昌：世界防疫安全網 絕不應獨漏台灣

（中央社記者陳俊華台北21日電）行政院長蘇貞昌今天說，武漢肺炎疫情爆發以來，中國阻礙台灣參與WHA、數度派軍機擾台，但政府積極布署防疫作為，證明「台灣就是台灣，不是中國一部分」，世界防疫安全網，絕不應獨漏台灣。

立法院今天開議，邀請蘇貞昌進行施政報告並備詢。根據行政院已送抵立法院的「嚴重特殊傳染性肺炎防疫作為及紓困振興事宜補充書面報告」，蘇貞昌表示，去年底中國出現不明肺炎病例後，政府12月31日就率先全球，針對武漢直航班機進行登機檢疫。

蘇貞昌說，今年1月衛生福利部將武漢肺炎公告為法定傳染病後，20日中央流行疫情指揮中心就三級開設，21日發現國內第一起境外移入確診病例後，23日宣布提升至二級開設。

蘇貞昌表示，台灣去年進口4.3億個口罩，中國就占4億個，疫情爆發後各國瘋搶口罩，從1月底口罩就由疫情指揮中心統一徵用、統一調度、統一調控價格，並從2月6日起實施口罩「實名制」；政府也動用新台幣1.8億元的災害準備金增加60條口罩產線，預計3月初每天產能可增加到1000萬片。

蘇貞昌說，為讓全世界唯一實施口罩實名制可順利上路，從生產口罩的工廠員工、協助的國軍、寄送的郵差、協助販售的藥師及藥劑生、修改健保資料庫程式的工程師、開發口罩查詢網的民間鍵盤高手，還有人發起「我OK，你先領」活動，大家共盡心力，讓台灣口罩價格平穩、供應無虞，相當難能可貴。

社區防治方面，蘇貞昌說，為避免疫情擴大，只要與確診個案有接觸史、有中港澳旅遊史（包含轉機）入境者，就應進行居家隔離或居家檢疫，並落實防疫追蹤，對於失聯、擅離指定住所者，一律從重處罰。

蘇貞昌表示，原本美國醫療專家評估，台灣可能會是世界第二慘的國家，但台灣仍能守住第一關，疫情相較周遭的新加坡、日本、韓國、香港，仍在有效控制範圍內。

蘇貞昌說，國內產業受衝擊在所難免，政府秉持防疫、紓困、振興三大方向，雖然優先防疫，但三方面都同步進行；行政院昨天已提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，懇請立法院朝野各黨團全力支持，相關特別預算也會在最快時間提出。

蘇貞昌表示，疫情爆發以來，中國持續阻礙台灣參與世界衛生組織（WHO）會議，竟還數度派軍機侵擾台灣，不但引起台灣人民惡感，滋擾區域和平；慶幸的是，政府積極布署各項防疫作為、國人團結互助，至今仍能自立自強，證明「台灣就是台灣，不是中國一部分」，世界防疫安全網，也絕不應該獨漏台灣。（編輯：蘇志宗）1090221