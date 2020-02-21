希臘人連署挺台灣參與WHO 主要電視台關注

希臘最主要全國性電視台之一的天線電視台（ANT1 TV）20日播出駐希臘代表郭時南說，WHO排除台灣，將造成防疫漏洞。（駐希臘代表處提供）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 109年2月21日

（中央社記者何宏儒安卡拉21日專電）旅台的希臘人發起支持台灣參與WHO連署，希臘全國性電視台昨晚報導此事。駐希臘代表郭時南表示，WHO排除台灣將造成防疫漏洞，呼籲希臘政府重視並盼各界支持。

希臘全國性電視台之一的天線電視台（ANT1 TV）當家主播查茲尼可勞（Nikos Chatzinikolaou）20日晚間在新聞中以「受困在台灣」為題報導，因台灣被排除在世界衛生組織（WHO）之外，且希臘未在台設立代表機構，使得上百名旅台希臘人身陷新型冠狀病毒感染風險中。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球確診已破7萬6000例，造成逾2200人喪命，疫情已蔓延28國。

「台灣只能透過間接管道取得新型冠狀病毒的訊息」，旅居台灣的音樂家周瓦絲里（Vassilios Tsotsolis）受訪時說：「我懇請希臘國會、衛生部和外交部設法跟旅台希臘人聯繫，透過官網提供訊息，為旅外希臘人設置緊急專線，或同意跟台灣政府聯繫。」

周瓦絲里之前在網路連署平台Avaaz.org發起「希臘人支持台灣參與WHO做出寶貴貢獻」的連署活動表示，猶如WHO憲章所揭櫫的，衛生議題是人類基本權利，不該有種族、宗教、政治信仰及經濟和社會條件的分別，「而這更是希臘文明的核心價值，屬人權問題」。截至發稿時，這項連署獲逾2100人簽署。

連署提案內容表示，台灣是防衛2019年冠狀病毒疾病的前線，卻自2017年起就不再受邀出席世界衛生大會（WHA）和世界衛生組織諸多會議，「這全因中國政治打壓」。案文強調台灣和中國的衛生行政體系各自獨立、不相隸屬，「值此對抗新型冠狀病毒關鍵時刻，我們應對舉世所有國家展現團結，包括對台灣」。

提案文表示：「台灣擁有舉世最先進、最具效率照護體系之一，具對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和H1N1新型流感等全球性疾病的寶貴經驗。WHO認定台灣是中華人民共和國一部分而未予應有待遇，以及將台灣排除在外，這不但不公平，而且非常不切實際。」

天線電視台昨晚新聞介紹強調「健康是每一個人的權利」的上述連署活動。周瓦絲里受訪時說：「我要求希臘政府、希臘外交部為了住在本地（指台灣）希臘人的共同利益，務必進行聯繫。」

天線電視台是希臘最大私人電視網之一，隸屬於希臘全國最大傳媒公司天線集團，查茲尼可勞是希臘最權威主播之一。相關內容安排在黃金時段，並以大使名銜播出郭時南訪談，為當地媒體近年來首見。

郭時南樂見旅台希臘人表達對台灣加入WHO的支持，並呼籲希臘政府重視在台希臘人的權益。

他今天告訴中央社記者：「健康為基本人權，病毒擴散無國界，WHO排除台灣，不但影響2300萬台灣人民，也影響所有住在台灣的外國公民及世界各地，期盼希臘各界支持台灣加入WHO。」（編輯：郭中翰）1090221