林榮德欲處理傅崐萁案 黨內人士：無合乎程序途徑

（中央社記者余祥台北22日電）立委傅崐萁恢復黨籍案引發爭議，知情人士今天表示，在考紀會主委魏平政請辭後，已無合乎程序召開考紀會的途徑，若代理主席林榮德執意要通過此案，違反程序正義，也希望主管機關注意是否有違相關規定。

國民黨文傳會代理主委、發言人王育敏表示，傅崐萁案沒有時間表，考紀委員的出席率還是關鍵，至於考紀會主委懸缺後由誰召集會議，這的確仍待研議，考紀會的召開也務必得沒有程序瑕疵。

國民黨中常會日前通過傅崐萁恢復黨籍案，黃復興黨部在花蓮的黃榮華支部日前也召開考紀會、委員會通過此案，中央考紀會原定18日開會「配合」通過，但考紀會主委魏平政在前夕請辭，考紀會也因委員出席人數不足流會，傅崐萁案暫緩。

不過，國民黨代理主席林榮德20日表示，雖有少數人反對，但應該尊重多數人的聲音，只要把程序做好，歡迎朋友回來，至於是否要在任內通過，他說，看這兩天考紀會開會作業；不過，據了解，目前為止考紀委員以及黨高層並未接到開會通知。

知情人士表示，魏平政請辭之後，考紀會主委懸缺，已經沒有合乎程序的途徑召開考紀會，無人可發布開會通知、召集考紀委員，若由代理主席強勢介入召開，也不符合規定和慣例。

知情人士說，若任命新的考紀會代理主委，也要先經中常會通過後才算數，況且前主席吳敦義為敗選向中常會請辭後，就有一個但書，代理主席沒有人事任命權。

知情人士強調，目前沒有任何合乎程序的途徑能夠重新召開考紀會，最好的方式就是留到新主席上任後再處理，不過，林榮德仍很積極處理此案，態度也很強勢。

另一位黨內人士說，黨內並沒有反對傅崐萁恢復黨籍，而是反對違反程序正義，且目前各界都在關注防疫，國民黨每天都因為傅崐萁案上新聞，外界觀感不佳，傷害國民黨形象。

但黨內人士指出，對於外界對傅崐萁案觀感不佳，林榮德竟然不是認為應該暫緩，而是認為「既然這麼亂了，就趕快讓他過」，讓不少黨內人士搖頭，林榮德多代理一天，就多傷害國民黨一天，希望黨主席補選絕對不要因為疫情延期。

知情人士更說，如果林榮德執意要以不合乎程序的方式，通過傅崐萁的恢復黨籍案，主管機關可能也要注意，是否有違人民團體法的相關規定。（編輯：蘇龍麒）1090222