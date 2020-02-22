國民黨主席補選逾31萬黨員具投票權 黃復興占25%

（中央社記者余祥台北22日電）國民黨主席補選將在3月7日投票，截至20日為止有投票權黨員數已超過31萬人，其中黃復興黨部黨員近8萬人，約占25%；國民黨員補繳黨費23日截止，將統計出最終有投票權的黨員數。

國民黨主席補選將在3月7日進行，由前副主席郝龍斌對戰青壯派立委江啟臣；國民黨日前表示，在23日前補繳黨費的黨員都具此次黨主席補選備投票權。

根據江啟臣辦公室提供的資料，截至20日為止，可投票的黨員數有31萬5839人，其中黃復興黨部就有7萬9858人，約占25%。

若看各縣市黨員分佈，以台北市可投票黨員最多，有3萬1659人，新北市其次，有2萬9528人，高雄市居第3為2萬6032人，第4、第5分別為彰化縣1萬9777人、台中市1萬8634人。

熟悉黨主席選舉的黨內人士分析，國民黨2020年大敗，世代交替的呼聲很高，以大環境氛圍來說，的確是對江啟臣較有利。

但該人士認為，黨內封閉選舉組織動員仍很關鍵，江啟臣雖有議會系統以及台中地方派系相挺，但郝龍斌有全國農會理事長蕭景田相助，若農會系統全部動起來，組織戰力恐怕略勝江啟臣。

至於黃復興黨部過去被視為影響黨主席投票結果的關鍵，黨內人士認為，黃復興黨部占總數1/4，雖對投票結果具影響力，但現在的黃復興不是純黃復興，已不是鐵板一塊，未必會壓倒性的力挺某一方。

不過，黨內人士透露，黃復興黨部高層的確已經傾向力挺郝龍斌，但能否將指令傳達到下面的幹部和黨員仍有待觀察。

根據國民黨主席補選時程，2月24日至26日繕造選舉名冊並公開閱覽名冊，3月5日印製國內選舉票，3月6日海外通訊投舉票收件截止日期，3月7日將辦理投開票作業，產生新任黨主席。（編輯：蘇龍麒）1090222