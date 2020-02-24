有效黨員逾33萬人 國民黨：未發現異常增加狀況

（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨主席補選下個月舉行，根據國民黨的統計，具選舉權的黨員共有33萬餘人，其中以黃復興黨部與彰化縣增幅最顯著，但文傳會代理主委王育敏今天說，未發現有異常大量增加的狀況。

國民黨主席補選將於3月7日舉行，由立委江啟臣與前副主席郝龍斌兩人競爭，黨員必須在2月24日編造選舉人名冊前完成繳費，才有投票權。根據黨中央的統計，至2月23日為止，繳費黨員數為33萬3065人。

根據國民黨中央的統計資料，黃復興黨部與彰化縣在黨員人數有顯著的成長，從1月21日至2月23日，彰化縣增加9696人，黃復興黨部則成長了2萬多人，最終黃復興黨部有效黨員人數有8萬多人，而這也讓日前吵得沸沸揚揚的人頭黨員一事，再度引發疑慮。

對此，王育敏今天上午在接受中央社訪問時指出，人頭黨員分兩部分，一是因黨主席選舉臨時大量加入，但這次具備選舉權的黨員須是去年3月7日前入黨的，但在去年3月7日時，國民黨根本沒人想過要補選這件事，因此不會有人是因為這次補選而大量入黨；第二是為何這時繳交黨費的人如此多，這是因為此時本來就是繳交黨費的時期，今年因主席補選，因此有人就提前繳交。

王育敏說，從此次國民黨統計的有效黨員人數，每個縣市每天的成長並沒有大量異常的成長，而彰化縣與黃復興黨部，本身黨員數的比例就是高的，所以人多也是合理的。

王育敏強調，與過去做比較，在上一屆黨主席選舉時，有選舉權的黨員數有40多萬，而這次只有33萬，人數是下降的，因此，這次補選外界稱有人頭黨員的問題，其實是言過其實，但會不會有少數黨員，黨費是由他人代繳，這不能完全排除。（編輯：紀淑芳）1090224