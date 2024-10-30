中火擬新設4部燃氣機組 江啟臣籲增氣必須減煤

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（中央社記者范正祥、實習記者盧嬿尹台北30日電）台電預計在台中火力發電廠增設4部燃氣機組，立法院副院長江啟臣今天在臉書發文呼籲，增氣就必須減煤。多位來自台中的國民黨立委也共同召開記者會，訴求「新燃氣新建、舊燃煤拆除」。

今天下午環境部將針對「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」召開環評審查會議。江啟臣上午透過臉書發文表示，一直以來，他就主張，若經濟部要在台中增設燃氣機組，務必拆除燃煤機組，加速減煤，落實脫煤，儘快達成淨零碳排目標。

江啟臣表示，增氣就必須減煤，這是台中市民的心聲，也是政府應面對的問題。台中人不是次等公民，健康不容妥協，不該讓中部居民用肺發電，犧牲健康。

江啟臣指出，日本、德國、美國的燃煤發電占比分別是29%、25%、16%，仍積極推動關閉燃煤電廠計畫，英國更已在今年10月初關閉所有燃煤電廠。

江啟臣表示，去年聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）決議，要求全球加速關閉無裝設減排設備的燃煤電廠；今年7大工業國集團（G7）氣候、能源和環境部長會議，同意在2030至2035年前逐步淘汰火力發電，先進國家均加速汰除燃煤發電，顯見其對環境永續目標的重視。

除了江啟臣表達市民心聲，國民黨立委楊瓊瓔、顏寬恒、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等人今天上午在立法院共同召開台中人的訴求「新燃氣新建、舊燃煤拆除」記者會，表達台中支持增設燃氣機組，但中央應承諾「新建燃氣必須拆燃煤」。

多位國民黨立委在「台中立委連線」記者會高呼，「增氣必須減煤，健康不容妥協」。廖偉翔說，政府必須承諾蓋氣拆煤，台電也應該給出減煤具體時程，希望能夠達成「無煤台中」。

黃健豪指出，大量燃煤發電對台中是難以接受的事實，用燃氣換燃煤可以相對乾淨，期待中央重視能源轉型工作，如果電真的夠用，為什麼要讓燃氣和燃煤同時存在，為什麼要留下燃煤機組在台中。

顏寬恒說，支持燃氣換燃煤，民眾也樂見用燃氣取代燃煤，降低燃煤污染。但重點是希望政府信守承諾，蓋燃氣拆燃煤，說到要做到。

羅廷瑋指出，台中人不是二等公民，最低的底線，就是增氣換煤。楊瓊瓔說，增氣拆媒，一定要達陣。

國民黨不分區立委王育敏今天也出席記者會，呼籲「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」環評審查會議，要拿出專業審核，不能放水，她認為台中中火要增加燃氣機組，就必須減少燃煤機組，這是天經地義。（編輯：蘇志宗）1131030