國民黨將處理傅崐萁黨籍案 黨內人士：因人設事

（中央社記者余祥台北26電）國民黨中常會今天通過由前立委周守訓代理考紀會主委，預計將處理立委傅崐萁恢復黨籍案。黨內人士指出，中常會直接聘任考紀會主委違反程序，因人設事；台北市議員徐巧芯則表示，盼新主委勿成為任何人的橡皮圖章。

無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案爭議多時，許久未露面的前國安會秘書長金溥聰更為此召開記者會，批評傅崐萁是病毒，趁國民黨體弱時趁虛而入，徐巧芯日前也抨擊，此案違反程序正義，目前是看守時期，應待新任主席上任後再處理。

國民黨5日中常會通過傅崐萁恢復黨籍案後，黃復興在花蓮的黃榮華支部隨後走完程序通過此案，但前考紀會主委魏平政在18日中央考紀會召開前請辭，考紀會也因委員出席人數不足而流會，傅崐萁案至今進度停滯，主要是因為考紀主委懸缺，無人能召集會議。

國民黨今天下午召開中常會，挺傅派中常委在常會中積極發言，最後由代理主席林榮德提出任命周守訓擔任代理考紀會主委，並由中常會通過，任期將到3月7日為止。

熟悉黨務的黨內人士批評，中常會直接聘任考紀會代理主委的作法，完全不符合程序，根據「中國國民黨各級黨部考核紀律委員會委員遴派辦法」規定，考紀會主委須由秘書長簽報主席核定，再提請中常會通過後聘任，還要補提全國代表大會追認，任期為2年。

該人士說，考紀委員的遴派辦法經過中常會通過，中常會今天卻又自己破壞規定，無視黨務規章，因人設事；且考紀會代理主委任期只有11天更是前所未有，「大家忙防疫，國民黨忙傅崐萁。」

徐巧芯則向中央社記者表示，考紀會代理主委任期既然只有幾天，如果擺明只是為了恢復一個人的黨籍就沒意思了，她日前主張「3月7日選出新主席和新常會再處理重大案件」，她的訴求和理由不變，盼新任考紀代理會主委能夠有魏平政的風骨，不要成為任何人的橡皮圖章。

黨內人士指出，考紀會目前還有20幾件考紀案件，其中還包括花蓮縣長徐榛蔚的停權案，若真的要處理考紀案件，就應該全數一併處理，單只處理傅崐萁案，就是差別待遇。

除了程序問題外，黨內人士也質疑由周守訓代理考紀會主委的正當性，周守訓在鴻海創辦人郭台銘參加黨內初選至今，都在幫忙郭台銘，過去也曾有人看不慣周守訓的行徑，建議周守訓辭去考紀委員身份；像這樣黨性不剛的人，如何能信任周守訓會秉公處理考紀案件。

黨內人士透露，黨內傳出有親近高雄市長韓國瑜的人士，曾透過關係向組發會要了一份考紀委員的名單，在18日召開考紀會前，也有試圖關切考紀委員的出席意願和態度等；不過，高雄市新聞局長鄭照新表示，韓國瑜現在專心市政，不涉入黨內事務，非關市政議題不回應。（編輯：蘇龍麒）1090226