二二八暨林宅血案40週年 賴清德：原諒不代表遺忘

（中央社記者溫貴香台北28日電）二二八和平紀念日適逢「林宅血案」40週年，副總統當選人賴清德今天表示，勇敢面對過去陰影，是台灣面對轉型正義的基本態度；原諒不代表遺忘，找出歷史事實更是當盡的責任，也才能使台灣民主持續深化。

賴清德晚間在臉書發文表示，今天是二二八和平紀念日，謹向罹難者表達哀悼，也慰問所有的家屬。

他說，在台灣，「二二八」乘載的不只是過去在威權時代人民所經歷的悲劇，更是先烈們用生命守護台灣這塊土地的行動印記。「二二八」這個日子提醒，今日民主得來多麼不易，應該用心守護。

二二八和平紀念日的今天適逢1980年2月28日所發生的「林宅血案」40年週年。賴清德表示，不久前，他造訪「美國國會圖書館」，在為數眾多的館藏中看到台灣戒嚴時的禁書與黨外雜誌，其中一本「台灣政論」雜誌吸引他的目光，書中大篇幅報導林宅血案及林義雄前輩出獄的景象，他在這些照片前翻閱沉思、駐足良久。

賴清德說，戒嚴時期帶來的陰影部分仍存在人們心中，影響台灣社會各個層面。民進黨政府在蔡英文總統領導下成立「促進轉型正義委員會」，積極推動轉型正義工作，便是期待台灣社會能夠早日查出真相，記取歷史教訓，還給當事人公道，促進社會團結、和諧。

「勇敢面對過去陰影，是台灣面對轉型正義的基本態度，更需要台灣人民不分黨派共同承擔。」賴清德表示，原諒不代表遺忘，找出歷史事實更是當盡的責任，也才能使台灣民主持續深化在世世代代人們心中。（編輯：林孟汝）1090228