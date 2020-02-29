考紀會是否下週處理傅崐萁案 國民黨：沒有時間表

（中央社記者余祥台北29日電）國民黨日前任命前立委周守訓為考紀會代理主委，擬在3月7日新主席上任前處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案；不過，文傳會代理主委王育敏今天表示，目前考紀會尚未發出開會通知，也沒有時間表。

傅崐萁恢復黨籍案爭議多時，前考紀會主委魏平政日前因此案違反程序正義請辭，在考紀會主委懸缺下國民黨遲遲無法處理此案。代理主席林榮德26日提名由周守訓代理考紀會主委，並經中常會通過，任期僅到3月7日。

距離3月7日產生新主席的時間僅剩一週，若考紀會要處理傅崐萁案，則必須在下週開會討論。

不過，王育敏表示，目前考紀會尚未發出開會通知，也沒有通過此案的時間表，未來還是得看考紀委員的立場和出席意願。

知情人士指出，林榮德對於傅崐萁恢復黨籍案始終積極，不顧外界觀感，先以代主席身分指示獨立機關的考紀會召開中央考紀會，後來人數不足流會後，還是沒有放棄。

知情人士說，林榮德26日直接違反相關規定，由中常會任命考紀會主委，就顯示出林榮德要在任內強行通過此案的態度和立場。

知情人士也透露，早在2月5日中常會通過傅崐萁案之後，林榮德曾召集一場會議。林榮德的想法是，盼花蓮縣黨部前主委與現任主委相互撤告，解決花蓮縣地方上的紛擾，如此就讓傅崐萁依程序恢復黨籍，等於是已經私下「喬」好此案。

針對是否有這一場媒體報導在福容飯店召開的會議，王育敏說，這部分文傳會不清楚；聯合晚報報導，林榮德表示，邀相關人士會面只想讓傅崐萁案程序較完美，不用過度解讀。（編輯：張良知）1090229