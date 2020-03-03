國防部：敦睦艦隊如期出發 不會靠泊疫情嚴重國

（中央社記者游凱翔台北3日電）武漢肺炎疫情持續延燒，國防部發言人史順文少將今天表示，有關海軍敦睦遠航訓練支隊規劃，海軍官兵已做好防疫、整補及靠泊準備，目前仍按原定計畫執行，但不會靠泊疫情嚴重的國家。

國軍漢光演習為國軍年度重大演訓，分為「電腦輔助指揮所演習（電腦兵推）」及「實兵演習」，今年為漢光36號演習，分別預計在4月、5月展開，但因為大規模演練必須投入大批軍力、人力，正值武漢肺炎疫情時刻，防疫相當吃重，因此國防部決定延後舉行；2003年SARS爆發時，也曾從5月延後至9月，並非沒有先例。

國防部上午召開例行記者會，有關漢光演習延期的時間點，史順文表示，兵推、實兵操演已確定延期到今年下半年舉行。

至於國軍的各項防疫措施，史順文指出，國防部都已做好各項因應準備，並配合疫情發展進行調整，包括分時、分地、分艙、分流、異地辦公等，但尚未到執行階段。

針對海軍敦睦遠航訓練支隊是否如期出發，史順文指出，海軍官兵已做好防疫、整補及靠泊準備，目前仍按原定計畫執行，但不會靠泊疫情嚴重的國家。

海軍敦睦遠航訓練支隊有「四年一大敦」、「兩年一小敦」的慣例，小敦為先繞行台灣本島一圈後，再前往東南亞及周邊國家；大敦則是前往中南美洲、東南亞等較遠的國家後，再回國繞行台灣本島一圈，出發時間普遍落在3月到5月間。

去年敦睦遠航訓練支隊曾敦訪帛琉、馬紹爾、索羅門等國家，並前往南沙太平島進行國土見證，敦睦邦誼、宣慰僑胞。（編輯：郭無患）1090303