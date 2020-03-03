配合防疫 賴清德盼大型活動盡量取消

副總統當選人賴清德（右2）3日前往台南康那香公司參訪，並了解口罩產線的運作情況。中央社記者楊思瑞攝 109年3月3日

（中央社記者楊思瑞台南3日電）副總統當選人賴清德今天在台南接受媒體聯訪時表示，總統蔡英文暫停520就職典禮籌辦，讓大家知道政府以嚴肅心態面對武漢肺炎疫情，希望國人辦大型活動時留意，能取消就取消。

賴清德上午前往位於台南市將軍區的康那香公司不織布觀光工廠參訪，並了解口罩產線運作情形。他在致詞時表示，康那香公司在西元2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情時，就曾扮演關鍵角色。此次再次響應政府號召，投入口罩生產，成為「國家隊」的一員。

賴清德表示，康那香現在每天的口罩產量為71萬片，且已決定升級其中一條每天目前生產21萬片的產線機器，將產能提高到100萬片。公司最快在這個月底就可達到每天總產量150萬片，等於是政府設定在這個月底，整個國家總產量目標的十分之一。

康那香董事長戴榮吉表示，公司目前產能最大產線所使用的機器是自己設計的，與其他公司不同。目前已與德國廠商洽談加裝超音波元件，完成後產量可達每天100萬片，且全自動化生產、包裝，整條產線只需4名員工操作。

賴清德表示，台灣此次面對武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）的防疫工作，成效受到許多國家肯定。除了蔡總統、衛福部長陳時中所帶領的政府團隊表現很好，醫界與企業界的投入也受到大家肯定。

賴清德在結束參訪後接受媒體聯訪時，被問到對於520總統、副總統就職典禮暫停籌辦一事時表示，暫停籌辦就是讓大家知道政府是以嚴肅心態面對這波疫情，也希望國人最近在舉辦大型活動時能特別留意，能取消就取消。

他說，像大甲鎮瀾宮舉辦的媽祖遶境等大型活動，可能籌備一整年，在要開始的前夕延期或取消不容易。但主辦單位能做出這樣配合防疫的決定，政府表示感激，也感到很抱歉。只有全民配合響應，防疫才能成功。（編輯：張芷瑄）1090303