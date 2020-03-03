林榮德盼本週開考紀會 處理中常委選舉賄選疑雲

（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨7日將舉行主席補選與中常委選舉，中常委選舉傳出賄選疑雲，國民黨代理主席林榮德今天說，盼本週召開考紀會，查清楚賄選傳聞，希望端正選風與黨的形象。

此外，國民黨7日的主席補選，最終具備投票資格的黨員數今天出爐，根據國民黨提供的資料，主席補選選舉人數34萬5971人，包括各縣市黨部25萬1848人、黃復興各支黨部8萬3307人、海外通訊投票1萬816人。

林榮德下午接受訪問時表示，最近中常委選舉傳出買票、賣票、送禮等狀況，需要處理，因此呼籲考紀會本週能夠開會，處理中常委選舉違紀案；他說，這些事是選舉中最忌諱的，他雖然只是代理主席，也應該為黨負責任，不對的事情就要馬上處理，端正選風、端正國民黨。

若考紀會本週開會，是否支持考紀會處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，林榮德表示，考紀會是獨立單位，尊重考紀會代理主委周守訓，周守訓應該會斟酌該怎麼做。

媒體報導，周守訓表示，最晚會在6日前召開考紀會，主要處理選舉風紀問題，且傅崐萁恢復黨籍案也包含在內。

不過，有不願具名的考紀委員私下表示，到目前為止，不管是口頭或書面開會通知都沒收到，不知道會不會開考紀會。

這位考紀委員坦言，此時不需要召開考紀會，畢竟離主席補選太近了，不適合召開，且也容易讓人誤會現在開會是為了處理傅崐萁案，應該避免這樣的疑慮；傅崐萁案可以等到新的主席與中常會產生後，再做處理。（編輯：謝佳珍）1090303