江啟臣認為政見遭抹黑 要求國民黨中央表態處理

（中央社記者余祥台北4日電）國民黨主席補選進入倒數，候選人江啟臣今天表示，黨內Line群組及眷村流傳扭曲他政見的抹黑文宣，扣他隱性台獨帽子，根本是中共同路人思維，他呼籲黨中央應立即表態，若默認或不處理，支持者會相當失望。

國民黨7日補選黨主席，由青壯派立委江啟臣與前副主席郝龍斌兩人相爭。

江啟臣上午接受廣播專訪時提及近期黨內出現抹黑文宣，以對照兩人政見的方式，扭曲他的原意，他不知道這是否為對手所為，因此已向選監小組檢舉，希望黨中央徹查。

他表示，或許徹查要時間，但這個文宣影響、破壞黨內團結，涉及抹黑與不實造謠，同時違反黨內選舉相關規定以及刑法，黨中央必須要有個態度，該譴責應該要譴責。

江啟臣說，他贊同總統蔡英文所說中華民國是主權獨立國家、反對法理台獨，就被抹黑文宣解釋為他支持隱性台獨。

他表示，在國際法上，台獨就是法理台獨，沒有顯性、隱性之分，隱性台獨是中共拿來分化台灣內部團結的用法，這份文宣硬要扣他帽子，根本是中共同路人思維。

有關九二共識的立場，他說，過去彈性的模糊空間已經被壓縮，九二共識、一中各表又被扭曲、抹紅，國民黨應該更直接主張擱置兩岸爭議、展開兩岸功能性交流，不要一直打轉。

他說，與其要說九二共識是定海神針，「中華民國才是定海神針，」對岸應透過正視中華民國的存在，確立兩岸屬分裂、分治的事實。

在黃復興黨部改革方面，他說，這份文宣刻意寫他在政見會上沒有提及黃復興相關議題，但他過去已經表態過很多次了，黃復興是國民黨最忠貞的黨員，也是國民黨最大資產，「黃復興是改革的夥伴，而不是改革的對象」。

至於此次具有黨主席補選投票權的有34萬5000多人，黃復興黨部就佔8萬多人，主持人詢問，是否「得黃復興者，得主席」。

江啟臣說，這是先入為主的刻板印象，以為黃復興就是投票部隊，且比較可能投給軍系人馬，但上一次黨主席選舉，前主席吳敦義得到黃復興的票也比前主席洪秀柱多，並不一定是一面倒，黃復興在意的是黨而不是人。

談及黨主席選情，江啟臣說，過去補選投票率都不高，加上這一次碰到疫情影響，以及總統、立委選舉國民黨失利後，支持者對政治比較冷感，若投票率有3成就算不錯了。

江啟臣說，他有信心會贏得選舉，他拜訪基層黨員時感受到他們的期待，希望中生代扛起責任，團結各世代大刀闊斧改革。（編輯：郭無患）1090304