傅崐萁黨籍案爭議多時 國民黨考紀會6日開會

（中央社記者余祥台北4日電）無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案爭議多時，國民黨中央考紀會已發出開會通知，將在6日上午10時30分召開考紀會，討論黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件，雖並未提及傅崐萁案，仍引發外界聯想。

國民黨中常會日前通過傅崐萁恢復黨籍案，經黃復興在花蓮的黃榮華支部考紀會、委員會通過，尚待中央考紀會通過，但前考紀會主委魏平政在2月18日考紀會開會前請辭，考紀委員出席人數不足而流會，傅案延宕至今。

國民黨2月26日召開中常會，會中通過由前立委周守訓代理考紀會主委，任期僅到3月7日，因此被黨內解讀代理黨高層要在任期內強行通過傅崐萁案，不會等到新主席上任後再處理。

考紀委員證實，已經收到中央考紀會發出的開會通知，將在6日上午10時30分召開考紀會，討論黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件，但開會通知上並未提及傅案。

周守訓告訴中央社記者，這次考紀會開會主要是針對中常委選舉的違紀案件為主，考紀會不會針對特定案件開會，也不會因為中常會決議或是特定人召開記者會就開會，考紀會是獨立機關，考紀委員的任期不受黨主席補選或中常會改選影響，將獨立行使職權。

至於是否會處理傅崐萁恢復黨籍案，周守訓說，若要處理傅案會跟20、30件考紀案件一起處理，就要看當天開會是否還有時間處理考紀案件，目前負責考紀案件的人員休假中，權限能否移轉，仍在研議。（編輯：林興盟）1090304