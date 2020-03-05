紓困特別預算 沈榮津：專款專用

（中央社記者范正祥台北5日電）國民黨立委翁重鈞今天質疑紓困特別條例預算編製及執行不受預算法限制，是玩弄立委、踐踏立法院。對此，經濟部長沈榮津答覆，專款專用；主計長朱澤民說，沒有玩弄、踐踏，都按照法令執行。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

翁重鈞質詢時表示，他從來沒有杯葛嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，但是強調必須遵循預算編審的精神。

他指出，近日三讀通過的嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第11條條文規定，本條例所需經費上限為新台幣600億元，以特別預算方式編列，其預算編製及執行不受預算法第23條、第62條及第63條的限制。

翁重鈞說，「這樣排除預算法的規定，沒有身為主計人員應有的擔當，沒有主計人員對於預算編審原則的堅持」，根本是無限上綱，也踐踏了立法院的尊嚴。

對於翁重鈞的質疑，沈榮津說，「我們也是要站在專款專用的精神」。

隨後，翁重鈞也要求朱澤民承諾，紓困特別條例所需經費上限600億元，必須依照專款專用原則，不能玩弄立委於掌上。

朱澤民對此答覆，沒有玩弄，都按照法令執行。

翁重鈞表示，「應嚴守專款專用，而且賸餘的一定繳庫，那我就能接受。」

朱澤民答覆，一定用在預算上的科目，就是「防治」、「紓困」及「振興」這三個方向，不會移到所謂總預算的經常項目。（編輯:：蘇龍麒）1090305