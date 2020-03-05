國民黨6日考紀會 傅崐萁恢復黨籍案成焦點

（中央社記者余祥台北5日電）國民黨明天將召開中央考紀會，討論黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件，其中包括黨主席候選人江啟臣向選監小組檢舉的抹黑文宣；另無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案能否通過也是焦點。

國民黨7日將舉行黨主席補選與中常委改選，國民黨趕在選舉前夕召開考紀會，討論黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件，依規定，15位考紀委員出席率過半才能成會，黨內人士透露，考紀委員回覆出席人數已經過半，明天確定會開會。

據了解，考紀會明天除將討論遭具名檢舉的中常委選舉違紀案件，也會討論江啟臣向選監小組檢舉的抹黑文宣案，恐為7日黨主席選舉增添變數。

江啟臣辦公室日前表示，有一份署名「PP小豬」的抹黑文宣，在黨內群組和眷村流傳，刻意扭曲和抹黑江啟臣的說法，有意圖使人不當選之嫌，引發聯想；另位黨主席候選人郝龍斌辦公室日前則回應，他們不清楚內容，無從評論。

此外，爭議多時的傅崐萁恢復黨籍案也將成為明天考紀會焦點，黨內人士說，雖考紀會開會通知上，隻字未提傅案，但從上週中常會代理主席林榮德違反程序任命新任考紀會代理主委周守訓的作法，明確可知要強行通過傅案。

黨內人士認為，在挺傅派的強力運作和黨高層的支持下，考紀委員承擔多方壓力，考紀會明天可能會強勢通過爭議多時的傅案，之後只需要送中常會核備，全案底定。

周守訓日前接受媒體訪問時表示，考紀會是合議制，若考紀委員同意要討論傅崐萁案當然可以討論，但不會單獨處理傅案，會跟手上20、30案的考紀案件一起處理，不過，由於負責的同仁目前休假中，權限能否移轉他們仍在研議。

不具名考紀委員說，他們也不清楚明天是否會處理傅案，可能要到現場才會知道要討論的違紀案件詳細內容以及其他議程。（編輯：楊凱翔）1090305