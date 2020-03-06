藍考紀會共識 新主席上任再處理傅崐萁等考紀案

（中央社記者余祥台北6日電）無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案爭議多時，國民黨今天上午召開考紀會，代理主席周守訓會後表示，考紀委員達成共識，不宜在重大選舉前處理包括傅崐萁案在內的20、30幾件考紀積案，僅討論與選風相關的案件。

國民黨主席和中常委選舉將在明天舉行，國民黨在選舉前夕召開考紀會，被外界視為是要強勢通過爭議多時的傅崐萁恢復黨籍案，昨天晚間更傳出，考紀會受到指示將包括傅崐萁妻子、花蓮縣長徐榛蔚在內的違紀助選傅崐萁等4案臨時抽出。

不過，周守訓在考紀會後表示，今天開會最重要的目的就是針對黨內選舉選風案件，大家都有共識，不宜在重大選舉前一天討論包括傅崐萁案在內的20多件考紀案件，留待下次再審，希望國民黨重振形象，讓黨從谷底爬起。

周守訓強調，所有程序完備的案子，考紀會都會審，不會因為主席交辦，就決定什麼時候開會，何時審議是由考紀會自己決定。

至於考紀會是否有將徐榛蔚停權案抽掉，周守訓強調，很多都是繪聲繪影的傳聞，考紀會是獨立行使職權的機關，考紀委員的任期到明年2月13日，不會因為黨主席、代理主席、中常會決議或是特定人士召開記者會，而去審或不審特定案子，若有具體事證考紀會就開會，有共識就會通過，沒共識就表決。

針對此次選舉違紀相關案件，周守訓表示，他們總共收到7、8個案件，具名檢舉的僅有1件，就是黨主席候選人江啟臣檢舉的匿名文宣事件，在會中有廣泛討論，並做出共識，稍晚將發新聞稿說明。

他說，另外幾件是匿名檢舉中常委請客吃飯、換票甚至是賣票的情形，在台北、台中、苗栗、高雄等地都有發生，雖根據規定，不具名檢舉案件考紀會無法成案，但既然黨內選舉受到政黨法規範，考紀會將這些案件送檢調徹查，若罪證確定也可以撤銷特定人士的當選資格。

至於總共移送檢調幾案，周守訓說，還在統計中；媒體追問，具名檢舉那一案是否也有移送，周守訓表示，還要看證據多寡。（編輯：紀淑芳）1090306