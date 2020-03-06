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美眾議員提案 確保國際金融組織公平僱用台灣人

最新更新：2020/03/06 18:27

（中央社台北6日電）為支持台灣公民能在國際金融組織獲得公平就業，2名美國聯邦眾議員2月28日提出法案，要求白宮採取行動。去年底便曾傳出，世界銀行疑要求台灣人須持有中國護照，才能獲得僱用。

美國之音（Voice of America）報導，共和黨籍聯邦眾議員狄普敦（Scott Tipton）和民主黨籍聯邦眾議員史考特（David Scott）提出「2020台灣公平僱用法」（Employment Fairness for Taiwan Act of 2020），交由聯邦眾議院金融服務委員會審議。

根據法案內容，美國財政部長應指示各國際金融機構內的美國籍執行董事發聲並動用表決權，以確保這些機構的人員僱用不歧視台灣公民。法案並要求美國財政部每年提交報告說明執行進展。

法案內文提到，由於台灣經濟發展成功，因此不需要向國際金融機構請求援助；但這種情況不應造成台灣公民在這些機構求職時處於不利地位。

法案並指出，台灣在民主法治治理下，成為充滿活力的先進經濟體，因此台灣公民可在這方面為國際金融機構提供相關經驗。

美國新聞網站Axios去年12月披露，聯合國體系下的世界銀行（World Bank）去年稍早告訴現任及可望被僱用的台籍員工，須出示中國護照才能保住工作或被錄用，導致一些受影響的人離開世銀。消息引發軒然大波。

於是今年1月10日，美國民主黨籍聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、共和黨籍眾院外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul）、共和黨籍聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch），及民主黨籍參院外委會首席議員梅南德茲（Robert Menendez）等4位重量級美國國會議員，聯名致函世銀行長馬爾帕斯（David Malpass），要求他對這一爭議事件作出解釋。（編輯：楊昭彥、張正芊）1090306

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