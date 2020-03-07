傳新兵確診武漢肺炎 海軍：假訊息將移送法辦

網路流傳，海軍司令部透過群組發布新聞稿，提到新兵訓練中心有武漢肺炎確診病例，海軍司令部政戰主任孫常德（圖）7日下午澄清此為假訊息，並指出將持續查證訊息來源；對於散布假訊息者，將依法移送相關單位處理。中央社記者裴禛攝 109年3月7日

（中央社記者陳韻聿台北7日電）網路流傳，海軍司令部透過群組發布新聞稿，提到新兵訓練中心有武漢肺炎確診病例。海軍司令部今天說，未發布相關新聞稿，對於散布假訊息者，將依現行法規，移送相關單位處理。

對於網路流傳，中央流行疫情指揮中心執行官周志浩稍早表示，已和軍方聯繫，確認此訊息不符事實。海軍司令部隨後也緊急召開記者會，由政戰主任孫常德中將澄清。

孫常德說，國防部未發布任何疫情相關新聞稿。有關疫情及確診個案等相關資訊，國防部已明令規定統由中央流行疫情指揮中心發布及說明；國防部不會發布有關疫情及確診個案等新聞稿及相關資訊。

他表示，國軍所有防疫作為均依中央流行疫情指揮中心及國防部指導，落實執行體溫量測、門哨管制、環境消毒、營舍區隔管理及異地辦公，國防部給的最高指導原則就是要「阻絕於境外」，絕不允許疫情進入營區。

孫常德指出，有關訊息來源，國防部將持續查證，呼籲民眾勿傳播及聽信不實訊息。針對散布不實訊息者，將依現行法規，移送相關單位處理。

他也說，網路流傳的假新聞稿與國防部新聞稿格式不符，國防部及所屬單位都統一由發言人對外發言。（編輯：謝佳珍）1090307