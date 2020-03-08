菲籍看護移工每天工作16小時 民團盼家務公共化

（中央社記者顧荃台北8日電）今天是國際婦女節，菲律賓單親媽媽Sam今天訴說，她來台當看護，每天工作14到16小時；民間團體呼籲，家庭照顧工作應公共化，將看護移工納入長照體系，以保障勞動條件。

婦女新知基金會、台灣國際勞工協會等民間團體，上午前往行政院大門口陳情，呼喊「長照水噹噹，家務長照被衝康」、「家務勞動公共化」、「家務工要勞動保障」等口號；並演出行動劇，裝飾精美的彩球上，貼著「長照2.0」、「性平會」等宣傳口號，但由移工拉開彩球後，只有一個小小的「喘息服務」，沒有對於家務勞動者的任何保障。

菲律賓移工Sam來到現場現身說法，她說，她是34歲是單親媽媽，為了養兩個小孩，2018年來到台灣在養老院工作，照顧老人，一天工作14到16個小時，有時候甚至沒有放假，生病也無法好好休息，希望台灣政府可以給予公平的對待。

台灣國際勞工協會專員許淳淮表示，許多商家針對三八婦女節推出婦女折扣，但有一些婦女無法享用，可能是因為工資低，或是沒有時間，因為她們是長時間的家庭照顧者，以及沒有任何勞動保障的看護移工，在台灣殘破的長照制度下，幾乎以一己之力，承擔家中照顧重任。

許淳淮指出，台灣長照人口約有76萬人，其中5、6成完全仰賴家庭照顧，3成聘用外籍移工，只有1成左右使用政府提供的長照服務；而主要的家庭照顧者與外籍移工幾乎都是女性，政府應正視這個問題。

許淳淮說，他們提出三大訴求，第一是長照財源上，應立即檢討長照財源的不足與不穩定，不該用菸稅這種不穩定的機會稅；二是長照人力上，廢除長照2.0與家務移工聘僱的雙軌制度，把本地照顧服務員跟家務移工都納入長照人力體系，保障合理勞動條件；三是聘僱制度要廢除個別家庭聘僱制度，改用公立機構聘用照顧人力，以保障勞動條件，這樣才能把家務勞動社會化、公共化。

婦女新知基金會秘書長周于萱說，當家裡面有幼兒、長輩或是身心障礙者需要照顧的時候，家裡通常要求經濟最弱勢、最沒有權力的成員去承擔，這些人多數是女性；女性若想要兼顧工作與家庭狀況，只能選擇便宜勞力尋求外籍移工，但負擔其實只是從本國女性轉移到外國女性身上，且家庭照護的外籍移工不適用勞基法，無法獲得保障。

周于萱說，移工沒有選票，是制度上的孤兒，但長照不能是血汗長照，政府長照政策必須公共化，避免移工沒有保障，或是不停做家庭照顧，卻從未獲得正式訓練，長照體系應納入看護移工，讓他們也得到更完整的醫療知識訓練。（編輯：楊凱翔）1090308