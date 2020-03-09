日媒稱防疫關鍵 唐鳳歸功衛福部與民間友人

日本媒體報導政務委員唐鳳製作口罩地圖，是台灣防疫的關鍵角色。唐鳳表示，這要歸功於衛福部釋出資料與民間運用，她只是匯集民間社群的貢獻。（圖取自唐鳳臉書facebook.com）

（中央社記者顧荃台北9日電）武漢肺炎疫情蔓延，日本媒體大篇幅報導政務委員唐鳳製作口罩地圖，是台灣防疫的關鍵角色等。唐鳳則表示，這要歸功於衛福部釋出資料與民間運用，她只是匯集民間社群的貢獻。

唐鳳2日在「外省人台灣獨立促進會」的意見交流區留言回應表示，她的工作只是去把民間社群的貢獻來進行匯集，「口罩存量查詢平台」匯集的列表（https://mask.pdis.nat.gov.tw/）初版確實是她寫的，也很感謝社群朋友在設計上的輔助。

唐鳳表示，但是產生資料、並且願意使用開放資料的方式來釋出，主要歸功於衛福部，包含資訊處處長、健保署全體同仁，也包含疾管署的「疾管家」團隊，讓剛開始就有一些具有公信力的運用出來，產生一個資料流的生態系。

唐鳳說，這樣的做法是一個社會創新，最初是民間社群友人Howard（吳展瑋）在超商限購口罩的階段，就做出這樣的運用，健保署再補上藥事機構的資料。一開始很擔心Howard的帳單會不會出問題，感謝Google的贊助，包括本來超商的階段的新台幣60萬元，以及後續的地圖使用費用，都是由Google吸收。

她說，另外，辛苦的藥師朋友，願意去把每一天的工作狀況，實際公開給民眾知道，她覺得這個是非常令人感佩的。（編輯：蘇龍麒）1090309