日本拚防疫 東京都知事感謝唐鳳助網站翻譯

（中央社記者楊明珠東京9日專電）武漢肺炎疫情在全球延燒，台灣防疫成果備受國際肯定，東京都知事小池百合子8日公開感謝政務委員唐鳳參與東京防疫網站翻譯，讓不少台灣網友大讚是成功的國民外交。

東京都政府在GitHub上公布東京為防範2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），架設「東京都型冠狀病毒感染症對策」防疫網站。

網站中羅列目前東京都內感染、檢驗人數與輕、重症等病患人數，以數據資料圖方式清楚呈現，而此網站的協作者中出現唐鳳的名字。

東京都知事小池百合子昨日晚間在推特發文：「感謝台灣IT大臣也參與了翻譯，我們正開發多語言版本的網站，以幫助更多人。」許多台灣網友紛紛大讚這是成功的國民外交。

台灣在對抗武漢肺炎之際推出口罩線上查詢地圖作法在日本引起關注。日本科技大臣日前在國會被議員質詢問到「台灣善用IT防疫，日本有嗎？」

日媒日前以「38歲IQ180的台灣天才大臣引起全世界關注」為題報導，稱讚台灣防疫一級棒，政務委員唐鳳是關鍵角色，透過IT專業製作口罩地圖，且做出路線圖，日媒還以「別人的IT大臣是38歲天才，我們的是70多歲老人」相互比較。（編輯：周永捷）1090309