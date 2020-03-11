工作滿意度近9成 新住民感謝提供良好學習環境

（中央社記者王承中台北11日電）內政部今天公布新住民生活需求調查結果，已就業新住民對目前工作滿意度近9成。來自越南的新住民鍾秀兒表示，透過相關課程，她不僅考上大學也考取多張證照，感謝政府給予好的學習環境，讓她能透過學習回饋台灣社會。

來自印尼的林達則說，很感謝台灣的新南向政策，讓印尼能被台灣人看到。

內政部下午召開記者會，公布民國107年新住民生活需求調查結果。調查顯示，在政府努力推動新住民多元就業機會的各種措施下，新住民對目前工作滿意度達89.8%，持有技術士證的比例，也自102年的3.3%提升至6.1%。另外，約有15.9%新住民有創業意願，盼政府提供貸款補助及培訓。

不過，調查也發現，新住民在求職過程中，有17.7%曾遭遇困擾，如語言溝通、識字及書寫能力較弱、雇主以無身分證為理由而不願僱用、職場歧視等；新住民在職場中，也有28.3%曾遭遇薪水低、工作時間太長、中文識字及書寫能力較弱等困擾。

與會的新住民代表、來自越南的鍾秀兒表示，她嫁來台灣已經15年，剛到台灣，家人十分擔心她能否適應，但她透過移民署辦的生活適應班，陸續參加各種課程，考上大學，並在課餘時間上補校增進中文，也考取通譯人員、越南語導遊證照，從事導遊工作已5年，她在台灣也開了2家餐廳。

鍾秀兒指出，移民署提供許多服務，讓她可以取得很多資源，越來越適應在台灣的生活，感謝移民署給新住民很好的學習環境，讓她能透過學習回饋台灣社會。

與會的新住民代表、來自印尼的林達表示，她嫁來台灣已經18年，剛到台灣，因為不懂中文，不敢出門，後來參加政府舉辦的相關培訓後，開始在移民署服務站擔任通譯，她也曾到國外攻讀研究所，因為語言能力，現在在大學教書。

林達指出，很感謝台灣的新南向政策，讓印尼能被台灣人看到，她透過參加移民署的築夢計畫，用空拍機拍台灣的風景，讓印尼人能看到台灣。移民署不僅是新住民的好朋友，也是新住民的娘家，台灣的多元社會，對新住民來說是最好的地方。

有創業意願的新住民盼政府提供貸款等相關協助，與會的勞動部勞動力發展署副組長呂美慧表示，新住民很多是微型創業，目前政府有微型創業鳳凰貸款的要點，貸款額度新台幣200萬元，並提供免費的研習課程，若新住民已取得身分證，貸款利息有相關補貼，但若還未取得身分證，依規定必須提供擔保品或擔保人。

內政部次長邱昌嶽說，新住民生活需求調查非常重要，可以透過調查，發現歷年來新住民在台灣的生活狀況、生活需要，以及變化，作為政府施政重要的參考與指引。自92年起，每5年辦理1次「新住民生活需求調查」，107年調查是第4次辦理。（編輯：謝佳珍）1090311