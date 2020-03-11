餐飲業籲紓困 經濟部：擬補助與外送平台合作

（中央社記者郭建伸台北11日電）武漢肺炎疫情衝擊餐飲業，有業者反映民間銀行已開始抽銀根，呼籲政府紓困要及時；經濟部今天表示，政府已提出相關紓困方案，且將補助1.1萬家餐飲業者與外送平台合作。

台灣民眾黨立委邱臣遠今天舉辦連鎖餐飲產業紓困座談會，邀集連鎖業者與政府部門對話。

台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東表示，這次武漢肺炎疫情比SARS嚴重，雖然政府喊出紓困貸款，但業者仍反映還沒解決問題；有些民間銀行已開始抽銀根，這是非常嚴重的事，呼籲政府動作要快，別等到業者撐不下去才推出方案。

麥味登總經理陳潮宗指出，這陣子民眾不願意到餐廳用餐，外送業者變成最大贏家；但外送平台抽成佔3到4成，餐飲的產品毛利才4到5成，「這比疫情更嚴重」，呼籲政府正視、及時紓困。

經濟部商業司專門委員許福添指出，受疫情影響消費者不願出門，經濟部商請外送平台，將補助1.1萬家餐飲業者跟外送平台合作，每家新台幣1.5萬元，內容包含上架費、廣宣行銷；由於春酒、宴席都陸續減少，將補助餐飲、宴席、百貨公司美食街辦理行銷活動，共50案、每案上限200萬元，總計1億元。

經濟部中小企業處副處長蘇文玲表示，產業營業額減少15%以上就適用紓困方案，只要產業規模符合中小企業標準，就可享有中小企業利息補貼。

蘇文玲提到，資金紓困有3個方案，如訂單減少還不出舊貸，經濟部將協助談展延本金，政府也鼓勵銀行主動降息，若降息將補貼利率；營運資金協助方面，將給予6個月全額利息補貼，每家上限5.5萬元，但條件是企業期間不得減薪或裁員；振興貸款則給予8、9成信用保證，並補貼1年利息。（編輯：謝佳珍）1090311