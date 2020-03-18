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首頁 / 政治

限制非本國籍人員入境 柯文哲：決策是對的

最新更新：2020/03/18 17:12

（中央社記者郭建伸台北18日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，19日起非本國籍人員限制入境，不分國籍，所有入境者一律居家檢疫14天。民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，這個政策是對的。

台灣民眾黨今天中午舉行黨政協調會報，柯文哲前來立法院開會，並在會前接受媒體訪問。

媒體詢問如何看待限制非本國籍人士入境措施。柯文哲表示，3天之內確診案例增加迅速，境外感染又占大多數，台北市副市長黃珊珊昨天就公開建議需要較嚴格的邊境管制，直言目前這個措施是對的。

媒體詢問非本國籍人士入境限制是否該延長時間。柯文哲說，決策都是依照實際狀況決定，如果是本國人要回來沒有理由阻擋，所以先限制外國籍人士，未來再視疫情變化動態反應。

此外，民眾黨文宣部主任柯昱安今天轉述黨政協調會報內容，今天會議定調未來黨代表人數超過150人，分成當然黨代表及票選黨代表，每兩年改選一次。

柯昱安說，民眾黨員約有1.2萬餘人，通常會先召開黨員大會，決定黨代表選舉時間；因為疫情影響不適合大型集會，民眾黨將先請111位創始黨員召開會議，通過新的黨章及黨代表改選辦法，接著就會進行黨代表選舉。

柯昱安指出，民眾黨訴求是線上政黨，未來將界定出「活躍黨員」機制，如黨員參與活動或是線上發言等，並由活躍黨員票選黨代表。（編輯：蘇龍麒）1090318

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