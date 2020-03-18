總統府：SARS未發緊急命令 目前暫無需求

（中央社記者葉素萍台北18日電）總統府今天說，2003年台灣發生SARS疫情時，並沒有發布緊急命令；目前包括國民出入境相關限制在內等防疫措施，都有適用法律基礎及授權，足以因應當前防疫上的必要，目前暫無總統頒布緊急命令的需求。

武漢肺炎疫情全球發燒，政府禁止高中以下師生出國，但外界有聲音質疑缺乏法源依據，建議總統蔡英文直接發布緊急命令，完備程序。

總統府發言人張惇涵表示，緊急命令是國家遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，而欠缺足夠法律授權進行必要的處置時所發布，至於總統發布緊急命令的憲政職權，在憲法及憲法增修條文都有明確規定，也必須提交立法院追認，以符合民主憲政秩序。

張惇涵說明，這次疫情能夠在立法院朝野各政黨共同努力下，以最快立法效率，通過特別條例與特別預算；此外，台灣歷經抗SARS經驗後，所修正的傳染病防治法及相關防疫準備也相當完備。因此，是否發布緊急命令，仍必須要從實際需求面來看必要性。從過往案例來看，自解嚴後，只有1999年921震災後曾發布過緊急命令，其餘重大災害，包括2003年台灣發生SARS疫情時，儘管社會也有相關的討論，但當時也沒有發布緊急命令。

張惇涵表示，截至目前，包括國民出入境相關限制在內等防疫措施，包括防疫特別條例、傳染病防治法等都有適用法律基礎及授權，足以因應當前防疫上的必要，目前暫無總統頒布緊急命令的需求。（編輯：楊凱翔）1090318