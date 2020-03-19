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參謀總長不易做滿任期 嚴德發：將檢討

最新更新：2020/03/19 10:52

（中央社記者游凱翔台北19日電）國防部參謀本部組織法在2013年實施，年齡限制造成參謀總長不易做滿任期問題。國防部長嚴德發今天表示，此位階是最成熟、專業指揮領導者，若任期長一點，對國軍建軍備戰會有貢獻，會對此檢討。

國防部長嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

由於2013年「國防部參謀本部組織法」正式實施後，承平時期的參謀總長編階，由過去四星一級上將降編為三星二級上將，但新法開始實施後不久，參謀總長很難做滿任期的問題立即浮現。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲日前指出，「陸海空軍軍官士官服役條例」第六條規定，二級上將「服現役最大年齡」為64歲，國軍參謀總長一職被視現役軍人的最高職位，國軍對中高階軍官晉階的條件限制，導致新制下參謀總長連一任兩年無法做滿。

他指出，例如新制實施後，首位獲任命的嚴明上將，離屆齡退役只剩11個月（實際僅擔任7個月）；從嚴明到沈一鳴共6名參謀總長中，除了李喜明上將，其餘均未滿2年，邱國正更僅有5個月。

無黨籍立法委員林昶佐表示，近年來任期最久的為前參謀總長李喜明上將、長達2年多，並關切參謀總長任期議題。

嚴德發回應，參謀總長的位階應該是最成熟、專業的指揮領導者，若領導的任期能夠長一點，對國軍建軍備戰會有貢獻，會對此檢討。（編輯：林興盟）1090319

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