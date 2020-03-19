中火生煤管制爭議 立院內政委員會藍綠爆口角

（中央社記者陳俊華台北19日電）行政院日前宣告台中市管制生煤自治條例部分條文無效，立法院內政委員會今天對此邀請中央、地方代表進行專題報告，但在場的民進黨、國民黨立委，一開會就因列席官員層級問題，爆發口角。

行政院13日表示，已發函台中市政府說明「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文牴觸「空氣污染防制法」、「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」相關規定，應屬無效。

立法院內政委員會今天進行「以台灣電力公司台中火力發電廠處分案衍生地方自治條例遭宣告無效，探討憲法與地方制度法下地方自治權之保障」專題報告，行政院副秘書長何佩珊、內政部次長陳宗彥等人列席，並備詢。

會議一開始，內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍就問，今天原本邀請的是行政院秘書長李孟諺、內政部長徐國勇列席，她沒有准假，為什麼是由何佩珊、陳宗彥列席；台下的國民黨立委也不滿地說，這是藐視國會、不讓內政委員會監督；民進黨立委管碧玲則說，如果這議題很重要，「（台中市長）盧秀燕怎麼不來？」

何佩珊說，因為上午有行政院會，是特別條例通過後的第一次紓困執行會議報告，「非常重要」，而行政院會結束後還有記者會，秘書長也必須在場；陳宗彥說，昨天確定升級為全面境管後，徐國勇今天針對各地移民收容所，去了解各處實施的防疫措施，配合全面境管做緊急處理，請委員諒解。

陳玉珍表示，她能體諒秘書長今天要開院會，由副秘書長先代為詢答，等秘書長開完會就要過來備詢；另外，她也要求內政部要隨時和部長聯絡，待部長行程結束後就要到委員會報告。

除部會首長之外，內政委員會也邀請台中市政府環保局副局長陳宏益列席報告。陳宏益說，4年前他為台中的空氣品質努力，4年後卻宣告自治條例無效，「結婚4年後，孩子都生了，現在跟我說結婚無效，要怎麼處理？」

民進黨立委沈發惠則在台下表示，「你是不知道有修法嗎？」他也質疑，「行政院副秘書長來不行，台中市環保局副局長來國會就可以？」陳宏益接著說，「委員，這議題我比你清楚，所以我敢來」。

何佩珊口頭報告時表示，穩定供電同時，改善空氣品質一直是政府責無旁貸的任務，減煤增氣也是政府堅持的能源政策、立場。地方自治雖然是憲法保障制度，但地方政府辦理自治事項，仍應受上級監督機關的合法性監督。

何佩珊說，台中市管制生煤自治條例第3、4、6條規定非僅涉及地方環保事項得否因地制宜，更與國家整體能源政策密切相關，行政院綜合多方意見、全面審慎評估後，才確認自治條例牴觸空氣污染防制法及子法相關規定，才予以函告無效，以維法制。（編輯：林興盟）1090319