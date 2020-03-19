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首頁 / 政治

宣告管制生煤條例部分無效挨批 政院：盧秀燕激進

最新更新：2020/03/19 16:17

（中央社記者陳俊華台北19日電）行政院日前宣告台中市管制生煤自治條例部分條文無效。國民黨立委今天質疑是選擇性依法行政、雙重標準。行政院副秘書長何佩珊說，台中市長盧秀燕標準比較嚴苛，採取比較激進方式。

立法院內政委員會今天邀請行政院副秘書長何佩珊、內政部次長陳宗彥等人列席，專題報告「以台灣電力公司台中火力發電廠處分案衍生地方自治條例遭宣告無效，探討憲法與地方制度法下地方自治權之保障」，並備詢。

國民黨立委江啟臣質詢時質疑，自治條例105年函報備查，當時沒有處理，新政府上任4年後才處理，「難免讓人覺得是選擇性依法行政」，且自治條例從前台中市長林佳龍上任至今運作超過5年，現在才宣告無效，不知道行政院站在什麼角度，「只看到地方政府是盧秀燕當市長嗎？」

何佩珊表示，105年時是前行政院長張善政時代，林佳龍有報院，但張善政沒有做任何決定，而地方自治法規備查後是有生效力的；行政院3月13日的文是全案准予備查，但部分條文宣告無效，因為牽涉107年的空污法修正。

何佩珊說，台中市政府可以選擇用釋憲方式進一步釐清，政院跟台中市政府溝通非常多次，從林佳龍開始就有溝通，「林市長是可以協調溝通的」、「盧市長可能標準更嚴苛，所以採取比較激進的方式」，且盧秀燕的處罰有違法疑慮，甚至牴觸自治條例的問題。

民進黨立委沈發惠質詢時說，對今天的議程安排感到遺憾，這是「在錯誤時間、錯誤地點，討論錯誤議題」，現在國內疫情吃緊，今天是全面境管第一天，內政委員會要討論中火案，要求負責協調各部會最重要的秘書長來報告？

沈發惠說，主席還要求負責出入境管理的內政部長來報告中火？要求出入境第一線把關的交通部長，以「前台中市長」身分來報告，這部分社會大家來公評，國民黨立委為了盧秀燕來圍事，「台中市民今天關心的是中火嗎？」

內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍在沈發惠質詢結束後表示，內政部長沒來，不接受委員會監督，這才叫唾面自乾。

國民黨立委洪孟楷則質疑行政院雙重標準。何佩珊說，林佳龍擔任台中市長後，和政院往返溝通多次，「林市長是有效溝通」，但107年空污法修法後，到108年盧秀燕市長上任，政院曾5度請台中市政府檢討修正，雙方也有溝通。

何佩珊說，過程因為發生違法處分，政院不得已才宣告部分條文無效，但自治條例是准予備查，不是否定整個自治條例，只有否定窒礙難行、牴觸法律的部分條文，原則上是尊重地方的；她也希望中央跟地方是合作關係、夥伴關係，而不是對抗關係。（編輯：謝佳珍）1090319

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