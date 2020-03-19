311震災結深厚情誼 日本在台留學生辦展感謝台灣

（中央社記者陳韻聿台北19日電）今年是東日本311大地震9週年。日本在台留學生21至29日將在台北地下街舉行「謝謝台灣日台心之羈絆」展覽，內容包括日本各地居民想對台灣人說的話，以及送給台灣人的物品。

2011年3月11日，日本東北大地震造成嚴重災害，不僅引發海嘯，更導致福島核電廠輻射外洩事故。當時許多國家向日本提供援助，其中，台灣捐款高達200億日幣（約新台幣68.4億元），為全球捐助最多的國家。

由日本在台留學生及台灣學生組成的「謝謝台灣活動執行委員會」自2012年起每年舉辦活動，感謝台灣在311大地震對日本的援助。今年礙於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，取消公開活動，只舉辦展覽，以呈現台日情感連結，以及日本東北地區的復興現況。

活動執行委員會告訴中央社記者，展覽內容包括台日互助史海報、311照片集、3本素描簿，寫滿日本各地（以東北地區為主）居民想對台灣人說的話，以及日本東北地區居民託付委員會贈送台灣民眾的各種物品，其中有他們親手縫製的「猿寶寶」吉祥物，傳達對台灣的謝意。

執行委員會說，今年1月底有兩位成員前往日本東北地區考察，並採訪民眾、宮城縣南三陸町町長和當地醫院院長等，他們也在素描簿裡寫下給台灣人的溫暖話語。

「謝謝台灣日台心之羈絆」展覽21至29日在台北地下街Ｙ區13號出口周邊舉行。

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰2月接受中央社專訪時表示，日台在對方有難時，率先相互協助合作，有「心與心的共鳴關係」。

泉裕泰說，台灣在311大地震當年大力幫忙日本，因此東北地區居民每天努力，希望讓台灣友人看見他們比311之前更有元氣的樣子。他計畫將2021年，也就是311大地震10週年，作為日台相互確認深厚友情的有意義一年。

日本台灣交流協會今天也在臉書專頁分享「謝謝台灣日台心之羈絆」展覽訊息。（編輯：楊玫寧）1090319