不再公文溝通 藍中央與黨團用社群平台快速決策

（中央社記者余祥台北21日電）國民黨主席江啟臣將成立11人集體決策平台，雖縣市長成員還在徵詢中，但已經由黨中央加黨團5人小組初步運作，面對重大議題，立即透過Line群組討論並定調黨中央立場，快速回應民意，不再像過去還用「公文」溝通。

江啟臣將成立集體決策平台，成員除了黨主席外，還有立法院黨團幹部以及縣市首長，再加上黨務系統和智庫，總共11人；縣市首長方面，江啟臣透露將優先徵詢新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕以及高雄市長韓國瑜。

黨內幹部表示，集體決策平台就是要讓溝通方式扁平化，以前國民黨政策會、智庫、黨團、文傳會、組發會、縣市長各走各的路，在重大議題發生時，彼此都不清楚對方的立場和態度為何，常常給外界多頭馬車甚至是自相矛盾的感覺。

黨內幹部說，不僅如此，在數位化的時代，智庫、黨中央竟然還用「公文」跟立委溝通政策意見，等公文抵達就要兩天，時機早就過了；像是日前紓困條例怎麼提版本，請智庫提供意見，結果一等就是3天後才拿到公文，已來不及攻防。

為改善這種溝通方式，黨內幹部表示，他們已經建立了Line群組，即時溝通和討論，這就是集體決策平台的初步模型，目前成員有江啟臣、國民黨秘書長李乾龍、文傳會主委王育敏、立法院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安等，日後再加入縣市長成員。

該人士說，國民黨日前針對是否該發布緊急命令的立場，就是透過這個平台快速定調，當時侯友宜先喊出應發布緊急命令，群組成員立即展開討論，也有人持不同意見，認為恐會侵犯人權，要審慎考慮；大家分頭擬稿，最後由江啟臣統整，在中常會上發表了國民黨的立場，決策前後大概最多花3小時。

黨內幹部說，這是一個新興的作法和嘗試，過去國民黨回應民意或時事議題的速度太慢，就算速度跟上了，也可能因為內容的立場問題備受質疑，現在有了這樣的決策平台，且成員多為民代，討論之後訂定出來的主軸也不至於偏離民意太多。

在集體決策平台11人正式組成之前，面對重大議題時，黨中央和黨團仍會透過Line群組，快速定調立場並即時回應。（編輯：張均懋）1090321