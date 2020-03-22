稱共機繞台不算挑釁 吳斯懷：遭刻意斷章取義

國民黨立委吳斯懷日前指共機繞台，在法理上不算挑釁，引發各界批評，他22日表示，遭特定媒體及人士刻意斷章取義擴大解釋，深表遺憾。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨立委吳斯懷日前指共機繞台，在法理上不算挑釁，引發各界批評，甚至連國民黨內，都有人不認同，但他今天表示，遭特定媒體及人士刻意斷章取義擴大解釋，深表遺憾。

吳斯懷日前向行政院提出書面質詢，指出根據國際法，在未侵入領空且遵守「無害通過」慣例的情況下，無論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，只是因為兩岸關係現況不佳，觸動彼此軍事對峙強度。

針對吳斯懷的說法，前國民黨立委謝國樑昨天透過臉書表示，身為國民黨的一員，真心覺得吳斯懷不適任國民黨不分區立委，只會打擊民眾對國民黨的信任跟信心，希望這樣的人可以儘早離開立法院。

國民黨昨天也發出聲明表示，吳斯懷個人意見不代表國民黨及國民黨團立場，共機在台海周邊長程遠訓對於中華民國來說，無助兩岸和平與區域穩定。國民黨一貫立場就是反對任何破壞台海安定的行為，尤其正值防疫期間，共軍的作為徒增台灣社會反感與兩岸對立，並且增加軍事誤判風險，共軍應該收斂。

吳斯懷今天發出新聞稿指出，針對日前他建請行政院建立全民國防共識，及面對兩岸情勢應有憂患意識的質詢，遭特定媒體及人士刻意斷章取義擴大解釋，深表遺憾。

吳斯懷說，正因為共機近來多次接近或繞經我「防空識別區」，造成台灣民眾心理的恐慌，因此特別提醒國防部；應更重視共軍在出海作戰操演中所展現的聯合作戰序列，及同時飽和攻擊的能力，與對台海防衛作戰影響深遠的威脅。

吳斯懷指出，守土保國是國軍當然之責，因此他建議在有效監偵全程掌控共機的情況下，宜考量有無必要每次都發布相關訊息，避免因過度而引發社會及民眾不必要的緊張。對國防部判定是「針對性訓練、非僅繞經或無害通過、是具體的挑釁、威脅」，這尊重專業的情報判斷。

吳斯懷說，對國民黨就此事回應的新聞稿所稱，共機此時在台海周邊實施長航遠訓，不但無助兩岸和平與區域穩定，反更增加台灣人民及社會的反感，加大軍事誤判風險，共軍應有所收斂，他深表認同。（編輯：蘇志宗）1090322