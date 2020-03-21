吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 國民黨：應謹言慎行

（中央社記者余祥台北21日電）國民黨立委吳斯懷書面質詢指共機繞台不算挑釁，引發爭議。國民黨文傳會主委王育敏今天表示，國民黨不樂見中國大陸軍事行動造成台灣軍事壓力，吳斯懷的說法是個人意見，但不分區立委應更謹言慎行。

共機多次擾台，甚至短暫逾越海峽中線，吳斯懷提出書面質詢表示，根據國際法，在未侵入領空且遵守無害通過的狀況下，共機經過或繞過台灣周邊空域，法理上不能算是對台灣有顯著的挑釁意味。此番言論引發爭議。

前國民黨立委謝國樑下午在臉書發文表示，吳斯懷身為國軍退役將領，難道過去服役期間，也是如此看待中共軍機、軍艦繞台的「軍事演練」嗎？如果真是如此，「那麼我很慶幸還好你已經退伍了」，至少台灣的國軍不會被這樣錯誤的觀念給誤導，而疏於戒備，否則後果不堪設想。

謝國樑說，真心覺得吳斯懷不適任國民黨不分區委員，吳斯懷只會打擊民眾對國民黨的信任跟信心，他希望這樣的人可以盡早離開立法院。

對此，王育敏表示，現在全世界都在積極防疫，中國大陸疫情雖然趨緩，但仍要步步為營，在這種時刻，應以防疫優先，國民黨不樂見中國大陸的軍事行動造成台灣軍事壓力，這不是台灣民眾所樂見。

王育敏說，吳斯懷的說法是他個人意見，不代表黨中央；不分區立委應更為謹言慎行，思考發表的言論是否會對黨中央造成影響。（編輯：謝佳珍）1090321