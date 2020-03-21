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吳斯懷稱共機繞台法理上不算挑釁 國防部駁斥

最新更新：2020/03/21 13:48

（中央社記者陳韻聿台北21日電）國民黨立委吳斯懷提出書面質詢指出，無論美軍或共機經過台灣周邊空域，法理上都不算挑釁，但國防部誤導民眾，造成民心惶惶。國防部今天說，基於職責陳述事實，共軍行動確屬挑釁，且至今未放棄武力犯台。

媒體報導，吳斯懷11日向行政院提出書面質詢，指出根據國際法，在未侵入領空且遵守「無害通過」慣例的情況下，無論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，只是因為兩岸關係現況不佳，觸動彼此軍事對峙強度。吳斯懷認為，國防部誤導民眾，導致民心惶惶、社會不安。

對此，國防部下午發布新聞稿指出，中共至今未放棄武力犯台，且刻意單方面破壞台海現狀，嚴重衝擊區域安全與和平穩定。

國防部強調，共機去年3月31日蓄意踰越海峽中線，打破兩岸默契，而今年初起，中共不顧內部武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，仍於台灣周邊海空域進行4次「針對性」訓練，絕非僅「繞經或無害通過」台灣周邊海、空域，實屬「挑釁」、「威脅」的具體事證，國防部以負責任的態度陳述事實，絕無誤導。

國防部表示，國軍基於職責盱衡敵情威脅，以確保國家安全，維護區域和平穩定。國防部強調，有實力才有安全，國軍勤訓精練、戮力戰訓本務，絕對有信心、有實力守護家園。（編輯：郭無患）1090321

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