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共機繞台周邊空域 吳斯懷：法理上不算挑釁

最新更新：2020/03/21 13:39

（中央社記者王承中台北21日電）共機多次擾台，甚至短暫逾越海峽中線，國民黨立委吳斯懷提出書面質詢表示，根據國際法，在未侵入領空且遵守無害通過的狀況下，共機經過或繞過台灣周邊空域，法理上不能算是對台灣有顯著的挑釁意味。

自1月11日總統大選說至今，共機擾台次數已達5次，多經由台灣西南海域的巴士海峽進入西太平洋，但其中2月10日曾短暫逾越海峽中線，且在3月16日更是首度在夜間接近台灣防空識別區（ADIZ）。

對於共機擾台，吳斯懷曾在2月10日批評，中國動作非常不聰明，也不恰當。不過，吳斯懷也在2月27日對行政院提出書面質詢表示，國防部立即發布訊息安定民心，做法並無不當，但若經研判屬共軍例行常態演練，是否需要每次透過媒體廣知，造成人民無端緊張必要，可再深入研討，當刻意對民眾的警示無效時，放羊小孩「狼來了」的故事效應就難避免了。

吳斯懷也在3月11日對行政院提出書面質詢時指出，根據國際法，在沒有侵入領空且遵守「無害通過」（innocent passage）慣例的狀況下，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，法理上並不能算是對台灣有顯著的挑釁意味。只是由於兩岸關係現況不佳，導致更觸動彼此軍事對峙的強度。

吳斯懷表示，海峽中線其實是台灣海峽一條無形界線，全線絕大部分在公海，是原美軍協防台灣時依據「中美共同防禦條約」單方面劃定，成為台灣海峽兩岸軍事和平底線的默契。而領空（Airspace）是指主權國家領陸和領海（12浬）上空的空氣空間，屬國家領土的組成部分。

吳斯懷指出，繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是「侵犯領空」，相差極大，他呼籲建立全民正確國防認知外，也提醒國防部，與其注意共機繞台與否，倒不如重視共軍在出海作戰操演中所展現的聯合作戰序列，及同時飽和攻擊的能力，才是對台海防禦影響深遠的威脅。

對此，國防部回應表示，國防部運用聯合情監偵作為，針對共軍武器裝備發展狀況及台灣周邊海、空域機、艦相關動態，均能適切掌握，即時應處。面對敵情的變化與威脅，國軍持續強化戰訓整備，提升關鍵防衛戰力，絕對有能力、有信心捍衛國家安全。（編輯：張均懋）1090321

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