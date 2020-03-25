羅智強掌革實院 江怡臻等5新生代接任發言人

（中央社記者余祥台北25日電）國民黨中常會今天通過人事案，台北市議員羅智強接任革命實踐研究院院長，大陸事務部主任則由台大政治系教授左正東代理；另今天也同步公布發言人團，包括新北市議員陳偉杰、江怡臻等5人。

國民黨透過新聞稿表示，黨主席江啟臣期待羅智強能在革實院副院長游淑慧、黃健豪襄助下，一同為革實院翻開新頁，永續國民黨人才培育發展。

羅智強為現任台北市議員，歷任總統府發言人、總統府副秘書長等職務，為敢言、直言代表性人物，勇於為國民黨辯護；他這次接任革實院院長，可望落實革命實踐研究院培養國民黨人才，落實青年培力的重要工作。

革實院副院長游淑慧為現任台北市議員，歷任台北市政府觀光傳播局主任祕書、台北市市長辦公室主任、國家政策研究基金會政策研究組顧問、前國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人等職。除了長期襄助郝龍斌，在議員任內敢於任事，善於揭弊查弊，問政資料準備扎實，令人印象深刻。

革實院副院長黃健豪為現任台中市議員，曾任國民黨發言人兼文傳會新媒體部主任、中央常務委員兼國民黨青年團總團長等職，不但了解網路生態，熟悉青年世代思維，更是新生代的指標性人物之一。

在大陸事務部主任部分，江啟臣簽定由左正東代理。左正東為美國丹佛大學國際研究博士、國立台灣大學政治系教授、國民黨大陸事務部副主任，熟悉兩岸事務以及東亞區域情勢，實務論述兼備。大陸政策為國民黨重要核心論述關鍵，左正東不但理解台灣社會觀感，也熟悉兩岸情勢，可望協助國民黨凝聚共識，讓兩岸論述再次成為國民黨優勢。

國民黨今天同步公布發言人團名單，分別由新北市議員陳偉杰、新北市議員江怡臻、國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯、淡江大學外交與國際關係全英語學士學程兼任講師黃裕鈞、文傳會傳播部專員洪于茜出任發言人團成員。

江啟臣表示，過去政黨發言人給外界過度嚴肅的形象，這次的發言人名單，都是國民黨新生代夥伴，希望可以更多活力、多元的發言表現，讓國民黨對外溝通，速度以及表現都能跟上社會脈動與需求。（編輯：楊凱翔）1090325