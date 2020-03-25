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游錫堃：中小企業是台灣骨幹 商家抗疫像農業遇颱

最新更新：2020/03/25 20:11
立法院長游錫堃（前右）25日在立法院會客室，接見台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東等一行。中央社記者林俊耀攝 109年3月25日
立法院長游錫堃（前右）25日在立法院會客室，接見台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東等一行。中央社記者林俊耀攝 109年3月25日

（中央社記者范正祥台北25日電）立法院長游錫堃今天指出，商家面對疫情就如同農家面對颱風一樣，現在正值疫情發展期間，政府提出紓困方案會先解決商家遇到的問題，之後也一定會有相對應的振興方案協助企業。

社團法人台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東一行前往立法院拜會游錫堃，立法院秘書長林志嘉、顧問洪慈庸及民進黨立委陳亭妃在場。

台灣連鎖加盟促進協會轄下有421家連鎖加盟總部，因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對加盟產業產生重大衝擊，邀集協會幹部拜會游錫堃說明受影響層面。

游錫堃表示，中小企業是台灣的經濟骨幹，如今受到武漢肺炎疫情影響，各行各業面臨危機，建議協會應先整理有多少企業需要協助以及急需紓困的對象，預先研擬復甦振興計畫。

李日東指出，近期餐飲業受疫情影響非常大，餐飲業者都很配合政府防疫措施，但國人因防疫減少出門，使得用餐人數減少，扣除水電、人事費及租金等費用，已經入不敷出，有些商家已經準備休店，期盼政府除了防疫政策外，能就不同商家、類別及銀行貸款等推出相關方案協助商家度過疫情，並協助國內企業發展，根留台灣。

他也提及，受疫情影響，外送行業接單量因此大幅提升，許多國外註冊的外送商家也受益不少，建議政府應該要多關注國內本土外送行業，協助他們能受到國人的關注和提高品牌使用率。

此外，台灣連鎖加盟促進協會榮譽理事長許湘鋐在會中指出，此次疫情對中大型企業廠商的影響嚴重，建議應就中小企業信用保證基金及專案貸款等研擬方案，解決企業面臨的問題。（編輯：楊凱翔）1090325

立法院長游錫堃（中）25日接見台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東（左4）一行，立法院祕書長林志嘉（右4）、機要顧問洪慈庸（右3）等人出席與會。中央社記者林俊耀攝 109年3月25日
立法院長游錫堃（中）25日接見台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東（左4）一行，立法院祕書長林志嘉（右4）、機要顧問洪慈庸（右3）等人出席與會。中央社記者林俊耀攝 109年3月25日
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