87歲奶奶輕鬆買到口罩 唐鳳：團隊成員都是明星

（中央社記者王承中台北28日電）第二輪口罩實名制2.0等待時程比第一輪縮短到一週，科技防疫靈魂人物、行政院數位政委唐鳳今天感謝四大超商及口罩團隊的努力，讓她的87歲奶奶都能輕鬆買到口罩，「團隊成員都是明星」。

第二輪口罩實名制2.0自25日開放登記，截至昨天下午1時止，已有163.3萬人次登記，比上次多很多。疫情指揮中心昨天宣布，第二輪線上預購流程與第一輪相同，但等待期程縮短到一週，會持續改善，讓民眾可儘早拿到口罩。

「你們都是明星」，唐鳳今天在推特上發文表示，非常感謝四大超商和eMask 2.0團隊在過去48小時內的努力，這樣的犧牲奉獻，讓像她的87歲奶奶都能輕鬆買到口罩。

行政院官員表示，唐鳳昨天也繼續邀集健保署及超商業者會商，持續滾動檢討口罩實名制2.0，盼讓民眾取得口罩更快、更便利。唐鳳表示，將持續改善口罩實名制2.0機制。

第二輪口罩實名制2.0成功預購者在今天至30日晚上8時內以ATM轉帳、信用卡方式完成付款。交易成功後，31日至4月1日以簡訊發送取貨序號。4月2日至4月8日，持序號及訂購人證件到指定取貨超商領取口罩。（編輯：楊凱翔）1090328