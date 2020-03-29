時力民調近8成民眾支持陳時中 民眾黨：虛心受教

（中央社記者劉冠廷台北29日電）時代力量今天公布針對武漢肺炎防疫的民調結果，有近8成民眾支持衛福部長陳時中續任指揮官；民眾黨發言人楊寶楨表示，感謝時代力量的民調數字反饋和建議，民眾黨會虛心受教。

民眾黨日前在臉書建議由行政院長蘇貞昌親自指揮疫情，不僅引發外界反彈，台北市長柯文哲也表示「不用這樣」。對此，楊寶楨曾回應，當時主張沒有撤換陳時中意思，強調對事不對人。

時代力量今天上午公布針對武漢肺炎防疫的民調結果，總統蔡英文與蘇貞昌皆獲得約75%的支持度，更有79.9%民眾支持衛福部長陳時中續任指揮官；另外有4成民眾盼減稅協助紓困。趨勢民調總經理吳世昌指出，近來民眾黨提議要更換陳時中，但民調對陳時中表現相當肯定，這時要求撤換相當不智。

對於時代力量所公布的民調，楊寶楨表示，感謝時代力量的民調數字反饋和建議，時代力量是立法院的前輩，累積相當多問政經驗，民眾黨會虛心受教。

楊寶楨說，台灣民眾黨也同樣感謝及肯定中央部會在這段期間的防疫成果。而身為在野黨，仍會持續做好理性監督執政黨的這項職責，秉持著「中道力量」的理念，不會淪為大黨的側翼。

楊寶楨表示，民眾黨團短短1個多月其實也提出許多法案，包含倡議18歲公民權、納入監督機制於紓困預算中，以及提出民眾黨版本的國土計畫法修正案等，期許能結合台北經驗，加上因地制宜，提出適宜全國性的法案，展現監督力和實現改革的能力。（編輯：蘇志宗）1090329