觀光局染疫案遭指漏豬隊友 交通部：同仁奉命行事

（中央社記者王揚宇、汪淑芬台北31日電）觀光局派駐桃園機場的一名員工，奉命接待主管返台的兒子，但兩人都確診武漢肺炎。時代力量立委邱顯智今天質疑，交通部初步調查結果，漏了桃機旅遊服務中心主任這名防疫豬隊友，應盡速查明。

交通部說，目前主要針對觀光局這名上級主管公器私用，指示所屬同仁去接待其返國兒子，且風險意識不足，讓同仁受感染，懲處集中在這名主管，已將其調離現職並降級處分，另這名主管去機場接機，請假程序不完備，也將針對違規部分究責。

交通部知情人士說，觀光局派駐機場的同仁都是奉命行事，算是無妄之災，因觀光局上級長官沒有通知下屬，沒有人會知道長官兒子搭的班機及何時到台灣。

觀光局派駐桃園機場一名員工（案269）奉命接待觀光局主管返台的兒子（案277），結果在機場碰頭的兩人不僅感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），連觀光局員工（案269）的幼兒也被感染。

邱顯智今天在臉書發文表示，引起全國人民公憤的觀光局耍特權事件，觀光局主管已經撤職降調了，但以為事情只有這樣？根據報導，指派案269去接機的是「張姓桃機旅遊服務中心主任」。倒楣的案269，根本不認識觀光局主管兒子，所謂在桃機二航廈喝咖啡的「叔姪之情」，是指觀光局主管兒子跟這位張姓主任。

邱顯智質疑，交通部的初步調查結果，完全沒提到這位張姓主管，到底是不知道、沒查到、還是藏起來？鄭重呼籲交通部，快把防疫豬隊友交出來，該怎麼辦就怎麼辦，該採檢就採檢，給防疫團隊和全國人民一個交代。

邱顯智也在文末提出相關法條，即嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。（編輯：蘇龍麒）1090331