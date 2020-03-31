藍縣市黨部 謝龍介不續任台南主委黃志雄接新北

（中央社記者余祥台北31日電）國民黨19個縣市黨部主委底定，黨主席江啟臣明天中常會將會致送證書，在國民黨秘書長李乾龍奔走下，新竹縣市、高雄市、台東縣等黨部主委續任，但也有新血加入，包括前跆拳道國手黃志雄接任新北黨部主委。

國民黨各縣市黨部主委任期去年已經屆滿，為因應2020總統立委選戰以及黨主席補選留任至今，江啟臣上任之後，地方黨部主委紛紛求去，主委人事成難題。

在秘書長李乾龍奔走之下，敲定除台南市、台中市、苗栗縣之外的19個縣市黨部主委人事，明天江啟臣將在中常會中致送主委證書。

過去國民黨黨部主委有派任、有直選，黨高層此次定調黨部主委全數派任，黨一條鞭領導。

在19縣市黨部主委中，新任者為前跆拳道國手黃志雄擔任新北市黨部主委、基隆市黨部書記長蔡智穎擔任黨部主委、彰化縣縣議員張錦昆任主委、南投縣議長何勝豐擔任黨部主委、立委陳雪生接任連江縣；其餘則是原縣市黨部主委留任。

黨務人士表示，原外傳黨副秘書長謝龍介要接任台南市黨部主委，但江啟臣希望謝龍介多把重心放在中央黨部，因此還在徵詢其他人選，台南、台中、苗栗黨部主委人選預計在下週公布。

此外，中常會明天也將會通過改革委員會成員名單，委員會由黨主席擔任總召集人，委員會分為組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健等4組，也將分別設有小組召集人。

不具名中常委表示，這一次改革委員會成員黨中央開放有意願加入的中常委加入，據他了解，新任的中常委報名踴躍。（編輯：楊玫寧）1090331