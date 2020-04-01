立法院司委會考察防疫 擬視訊參訪法庭

（中央社記者王揚宇台北1日電）武漢肺炎疫情當前，立法院司法及法制委員會6日的議程安排，在不增加受訪單位防疫壓力、了解並監督司法院所屬法庭的防疫措施，規劃「視訊參訪」司法院所屬法庭。

立法院司法及法制委員會6日安排的議程為，視訊參訪司法院所屬法庭就因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情的防疫措施及執行情形。

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委李貴敏表示，3月初她就邀請立法院秘書林志嘉報告立法院因應肺炎的防疫措施及執行成效，了解實際作為，而立法院程序委員會3月31日的議程也以視訊會議進行測試，因此思考能否用遠距視訊的方式來監督行政機關。

李貴敏接著說，之前質詢司法院有無做好防疫措施，司法院秘書長林輝煌回應有，也說法院的庭期沒有變動，但她關心民眾出庭時，各法院有沒有做好相對應的防疫措施，例如民眾等開庭的狀況或是環境消毒等。

李貴敏指出，如果大批立委到現場參訪，將增加受訪單位的防疫壓力，所以目前的規劃是，與會立委在立法院紅樓302會議室看視訊畫面，倘若立委要求要看哪個部分的防疫措施，司法院人員就要將畫面帶到那個部分，類似現場直播的方式，這樣也能了解並幫民眾監督司法院所屬法庭的防疫措施有沒有做好準備。

立法院司法及法制委員會成員、民進黨立委鍾佳濱表示，現在任何沒有實體接觸的方式都值得鼓勵，大家也要開始逐漸來適應視訊會議是在視訊什麼，試了之後才知道效果如何，所以應該是正面看待，也要勇於嘗試，至於效果如何，事後再來做評估判斷。（編輯：林興盟）1090401