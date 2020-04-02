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武漢肺炎防疫紓困加碼 國民黨團籲直接發現金

最新更新：2020/04/02 22:03

（中央社記者余祥台北2日電）因應武漢肺炎疫情，行政院會拍板加碼特別預算1500億元，整體紓困規模達1.05兆元，國民黨立法院團今天呼籲，以發放現金方式補貼民眾，讓民眾安心防疫，並且有基礎的生活保障。

因應武漢肺炎疫情 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19），行政院今天加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，加碼特別預算新台幣1500億元，整體紓困規模達1.05兆元。

國民黨團透過新聞稿表示，各行業營運普遍遇到嚴重困難，但各行庫還是對紓困貸款發放態度保守，大型企業可較輕鬆取得資金，中小企業依然出現「看得到、吃不到」的情況，可以預見今年下半年將出現失業潮，無薪假人數創新高，政府必須高度重視，超前部署。

國民黨團呼籲，為了讓有緊急需求的人民能受到基礎保障，減輕經濟壓力負擔，應以發放現金方式補貼民眾；補貼方式可參考可支配所得戶數五等分位分配狀況，級距越高者支領補助越少，級距越低者支領補助越高；或者參照綜合所得稅各級距申報戶稅負統計，一定級距以上者不補助，級距越低者補助越高，但發放現金的特別預算總金額不超過1000億元。

國民黨團說，期望行政院儘速將「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案送立法院，黨團將嚴格監督，幫人民看緊荷包，絕不允許政府浮編預算，浪費人民納稅錢；同時盤點各行各業的需求，檢討過往的闕漏，待缺失改正後，共同完成特別條例修法，協助國民度過武漢肺毒疫情難關。（編輯：謝佳珍）1090402

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