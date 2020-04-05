民進黨5月黨部主委改選 牽動2022縣市長布局

（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨地方黨部主委5月改選，包括高雄市、彰化縣等多個縣市主委選舉，與2022年縣市長選舉布局連動，派系合縱連橫，競爭浮上檯面。

民進黨地方黨部主委改選，預計6日發布選舉公告，13日至17日受理登記，5月24日投票。

高雄市方面，現任主委趙文男不續任，民進黨立委趙天麟、民進黨高雄市議員高閔琳相繼表態投入主委改選。

民進黨內人士分析，海派力拱趙天麟，長期在高雄經營的菊系若在主委這局完全放手，恐怕崩盤，因此派出陳菊的子弟兵高閔琳對戰，一個是「搶地盤」、一個「顧地盤」。

民進黨內人士說，高雄市主委這局也與「罷韓」連動，若罷韓成功，高雄市長補選人選目前民進黨內以行政院副院長陳其邁呼聲最高；若罷韓沒過，政治時勢推移迅速，2022年的市長布局恐怕還有變數。

新北市黨部主委部分，民進黨市議員何博文有海派與非新蘇系相挺。黨內人士說，民進黨新北市黨部評召陳建智雖然積極表態，最後應該可以整合、協調出一人，目前新潮流與蘇系還沒有表態要推出人選。

不過，新系人士說，最近新蘇關係生變，目前還看不出這局怎麼走，可能還有變數。

台北市黨部主委陳正德不續任，海派擬推前台北市議員王孝維參選台北市黨部主委，綠色友誼連線擬推前立委薛凌角逐。

外界揣測薛凌是為幫立委兒子何志偉的市長選舉鋪路，不過，黨內人士認為，台北市長選舉全國注目，各方都不會缺席，民進黨內包括政績不錯的基隆市長林右昌、新竹市長林智堅，以及立委高嘉瑜，甚至防疫表現亮眼的衛福部長陳時中都被點名，台北市長人選變數多，台北市主委選舉與市長人選沒有直接關連。

爭取連任的彰化縣黨部主委邱建富有正國會力挺，但面臨綠色友誼連線推出的縣黨部評召許廣東挑戰。

黨內人士說，邱建富在2018年九合一選舉沒有挑戰當時黨內的魏明谷，2020年有實力參選立委，也在選區禮讓民進黨立委黃秀芳，邱建富積極投入總統立委輔選並立功，尋求主委連任是為積極布局2022年縣長選舉。

邱建富受訪時證實，有意參選2022年彰化縣長選舉，有信心勝選。

民進黨宜蘭縣黨部現任主委黃建財宣布不連任，縣議會民進黨團總召陳俊宇、縣黨部評委會召集人吳和信都有意參選下屆主委。

黨內人士說，2018年宜蘭縣長選舉因為派系鬥爭，輸得很慘，若繼續下去，民進黨在宜蘭堪憂；2020年立委選舉，正國會的立委陳歐珀與新系合作成功，在此基礎上，對於黨部主委以及2022年縣長選舉，黨內有一股很強的聲音，希望各方團結、協調，找出最大公約數，主委、縣長候選人可以提早準備，讓民進黨2022年奪回宜蘭。

5月20日總統蔡英文的第2屆任期即將開始，民進黨黨務幹部指出，黨主席卓榮泰在乎的是，不要讓黨職選舉的競爭過於激烈，希望5月20日能順利交棒新任主席蔡英文。（編輯：謝佳珍/楊凱翔）1090405