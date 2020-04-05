連假出門透氣 蘇貞昌：別一時興奮忘防疫

（中央社記者陳偉婷台北5日電）行政院長蘇貞昌今天說，民眾連假出門走走原本無可厚非，但極少數人過於放縱或一時興奮忘記戴口罩，沒保持適當社交距離，盼民眾照顧自己，減少社會負擔。目前沒規劃取消五一勞動節連假。

蘇貞昌上午視察中央流行疫情指揮中心，他在會前受訪時表示，疫情發展到現在，全世界有很多國家直接鎖國、封城，甚至政府命令人民不准出門，全世界有40億人口被禁足，有160多個國家的孩子不能到學校。

蘇貞昌說，台灣是因民眾努力、警覺，加上許多公務員從過年就沒有休假一直努力至今，台灣是全世界極少數還能正常生活、活動的國家，這個成果，是國人一起努力，得來不易。希望國人繼續努力，也要藉機呼籲，一定要繼續保持最高警覺心，要過正常的生活跟活動，要靠大家一起努力。

這幾天清明連假，許多景點、夜市被觀光人潮擠爆，有人建議應強制關閉夜市或賣場；蘇貞昌回應時表示，政府不願意用強制、重罰的手段來達成要求，這段時間台灣人民表現非常高的水準，也希望好的防疫，除了維持正常生活，店家還能繼續做生意。

蘇貞昌說，指揮中心指揮官陳時中已經公布社交距離指引，希望民眾室內至少保持1.5公尺、室外也要1公尺以上，如果做不到就戴口罩，民眾若能做好，就有好的結果，目前都還沒有禁足。

不過，蘇貞昌也說，這4天連假看到很多風景區或夜市，民眾或許悶太久想出來走走，原本無可厚非，「但也許太興奮，忘了戴口罩，也忘了保持適當社交距離」，確實令人擔心，因此緊急提出警告，也是不得已。

蘇貞昌提醒，民眾無論是出外走走或到夜市，只要有跟不特定人有群聚、難保持好距離，就要做好自我管理，保護自己也是保護他人，也是減少社會負擔。

有媒體詢問，5月1日勞動節連假是否取消；蘇貞昌說，目前沒有這樣的規劃，指揮中心一再宣示、一再提出規範跟指引，確實很多人都依照指引，極少數人過於放縱或一時興奮忘記，但希望任何一個人都照顧好自己，這也是應該做的責任。

除了做好防疫，蘇貞昌也說，同步要把紓困、經濟都做好，這非常不簡單，總統蔡英文也非常關切，台灣今天不只第一階段被世界稱讚做得很好，還行有餘力可以幫助其他危急的國家。台灣被世界看見跟肯定，要感謝防疫人員努力和民眾的支持，務必再接再厲、繼續努力，讓台灣繼續在世界被看到、被稱讚。

此外，媒體詢問，有人建議應等成人口罩14天領10片時才捐國外口罩；蘇貞昌說，台灣口罩量能從當初一天188萬片到現在一天1320萬片，甚至要往1500萬片邁進，也讓民眾從7天2片到即將可14天9片。如果謹慎使用、避免浪費，也是一個可以接受的數字，若產能繼續增加，還是會讓民眾更方便。

蘇貞昌說：「當你看到全世界、甚至先進國家，連醫療人員都沒有口罩，哭著出現在電視畫面上，台灣人14天9片已經很不簡單。」要惜物、要珍惜，也希望民眾不只是戴口罩，還要勤洗手、減少不必要的群聚，只有這樣才能避免被感染。（編輯：張雅淨）1090405