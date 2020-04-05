藍青壯立委進艱困選區服務 協助議員經營固盤

（中央社記者劉冠廷台北5日電）民進黨青壯派開拓金馬等艱困選區，國民黨則有不分區立委吳怡玎、陳以信在高雄、台南等地設服務處，協助當地議員，陳以信說，在不考慮未來的角度下，先協助經營，將盤扶起來。

綠營青壯派正積極開拓艱困選區，角逐連江縣立委失利的民進黨中國事務部副主任李問選後持續在馬祖招募黨員，成功籌辦民進黨馬祖黨部；民進黨不分區立委洪申翰也自薦認養經營金馬艱困區。

在藍營的部分，陳以信也與競選台南市立委失利的前國民黨主席洪秀柱在台南設立聯合服務處，家鄉在台南的陳以信今天受訪時表示，他未來會定期回到台南，與地方人士接觸，協助國民黨的台南市議員在地方經營，他強調，這不是開疆闢土、蹲點，是返鄉服務，只求奉獻、不求未來。

陳以信也說，他的心態是返鄉服務，能做多少、就做多少，也知道國民黨在台南是艱困選區，很多議員都需要幫助；未來不管誰選台南的市長、立委，都必須要有人經營，他現在擁有立委的身分，在不考慮未來的角度，先協助經營，將國民黨在台南的盤，先扶起來，這是現階段的重點。

出生在高雄的吳怡玎表示，這不是去開疆闢土，是與當地的議員合作，設立聯合服務處，幫忙議員處理民眾的需求，希望培養這些議員在未來可以出來選立委；她也笑說，她不只沒有在高雄選舉的企圖心，是完全沒有要在任何地方參選的企圖心。

吳怡玎說，她到高雄服務，就是幫高雄的鄉親做事，讓地方民眾知道，需要中央處理事情時，國民黨也可以幫忙，進而也可以培養在地的立委，未來可以往立委邁進；她坦言，在地方的知名度或實力來說，不分區立委不見得比議員厲害，若是能幫助議員一把，未來在區域立委選舉時，議員參選的勝算也比較大。（編輯：林興盟）1090405