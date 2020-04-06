拉法葉艦干擾系統延壽 海軍8億對法採購

（中央社記者陳韻聿台北6日電）海軍司令部今天表示，康定級軍艦（拉法葉艦）干擾彈發射系統使用迄今已超過25年，考量智慧財產權及貨源恐消失，經審慎評估，仍決定向法方採購並辦理系統延壽案，以滿足作戰需求。

根據「政府電子採購網」決標公告，海軍將以8億355萬4103元採購康定級軍艦DAGAIE MK2干擾彈發射系統升級套裝，全案由法國國防顧問公司DCI.DESCO得標，本月起執行，預估2023年1月完成升級。

根據公開資料，每艦康定級艦配備有兩座DAGAIE干擾彈發射系統，採全自動化，可發射14枚各類型干擾彈與熱焰彈，屬於電戰反制系統。

由於1989至1991年間海軍向法國採購拉法葉艦，卻爆發「拉法葉軍購弊案」及「尹清楓命案」等，至今仍有許多疑點未釐清，此次再度向法國採購，引發部分人士質疑。

海軍司令部晚間透過新聞稿指出，康定級艦干擾彈發射系統結合戰鬥系統，面對敵軍飛彈威脅時，能有效提升艦船存活率，使用迄今已超過25年，系統及干擾彈皆面臨貨源消失疑慮，因此辦理「康定級艦干擾系統延壽案」。

海軍指出，為避免形成戰力間隙，達成快速提升戰力目標，同時考量法方智慧財產權問題，經審慎評估後，依政府採購法規定辦理干擾系統延壽案，向法國公司採購，以滿足海軍作戰需求。（編輯：楊凱翔）1090406