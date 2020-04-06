荷蘭駐台代表感謝台灣捐口罩 期待醫療技術合作

武漢肺炎蔓延全球，荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）6日說，感謝台灣援贈口罩，他期待荷蘭也能與台灣合作，共同研發及生產疫苗、藥物、醫療器材等。（荷蘭貿易暨投資辦事處提供）中央社記者陳韻聿傳真 109年4月6日

（中央社記者陳韻聿台北6日電）「上週得知台灣將援贈口罩，真的很驚喜。」荷蘭駐台代表紀維德說，荷蘭與台灣相互幫助令他感動；5年前，荷蘭捐贈八仙塵爆受害者皮膚，如今獲贈防疫物資，他也期待雙邊善意能拓展至醫療技術合作。

3月以來，歐洲地區的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情迅速擴大，人口約1700萬的荷蘭，目前已有超過1萬8000個確診病例，超過1800人死亡。

台灣政府1日宣布，將援贈11個疫情嚴重的歐洲國家共700萬片口罩，其中包括荷蘭。荷蘭貿易暨投資辦事處隨後在臉書貼文指出，荷蘭第一線醫護人員缺乏醫療口罩已多時，除了重覆使用，甚至只能自購工地用口罩，感謝台灣與荷蘭分享珍貴資源、捐贈口罩，「一起合作，我們才能共度難關」。

紀維德（Guy Wittich）今天接受中央社專訪時說，荷蘭許多單位迫切需要醫用口罩，其中包括約一個月前，烏得勒支市（Utrecht）政府致電向他求援，詢問他是否可緊急在台灣尋得供應商。為此，紀維德諮詢了台灣的外交部，也探詢台灣方面是否可能解除口罩出口限制。

紀維德說，他循正式管道提出需求後，台灣方面未即刻有具體回應，直到上週，他被告知荷蘭將獲贈口罩，令他十分驚喜。目前荷蘭和台灣各相關單位正密切聯繫後續口罩配送和接收事宜；據他所知，援贈口罩「很快就會開始運送」。

除了口罩，紀維德說，荷蘭還亟需防護衣等其他防疫醫療物資；此外，荷蘭也希望與台灣合作，共同研發及生產疫苗、藥物、醫療器材等。代表處近期已針對荷台雙方潛在的研究機構和私人企業合作對象進行詳細調查，本週起將全力洽談，預計很快就能有初步成果。

紀維德說，荷蘭和台灣長年在產業和科研領域有合作，他很高興現在又多了人道援助這一項。他回憶，2015年6月底新北市發生八仙樂園粉塵爆炸事故後，荷蘭的「歐洲皮膚銀行」（Euro Skin Bank）發起該組織當時歷來最大規模的單次捐助行動，急速在7月初將10箱器捐皮膚運抵台灣，足以幫助50名燒燙傷患者。

約5年後的今天，紀維德說，台灣不僅援贈數十萬片口罩，也向荷蘭展現值得學習的防疫抗疫，以及因應疫情所引發經濟衝擊的方式。他說，過去幾週，代表處團隊花費許多心力製作報告解析「台灣模式」，為的就是滿足荷蘭各政府單位的參考需求。紀維德認為，「台灣模式」中最可貴的就是及早反應。

不過，台灣近日也開始如同許多歐洲國家，採取安全社交距離等措施。紀維德說，據他了解，相關措施確實有助控制疫情，而相互幫助與學習正是荷蘭與台灣良好雙邊關係的可貴之處。

根據經濟部投資審議委員會的資料，自台灣於1952年引進外商直接投資以來至2019年，荷蘭對台累計總直接投資金額約354億美元，占所有外國累計直接投資額約20%，居全球之冠。此外，2016至2018年，荷蘭連續3年為台灣最大直接投資國，而儘管2019年排名居第二，卻也勝過美國與日本，直接投資總額為23億美元，占台灣的外國直接投資總額約20.5%，其中又以電子零組件為投資大宗。

此外，代表處上月更宣布與台灣大學及金屬工業研究中心合作，由荷蘭政府出資，為台灣培育離岸風電人才，第一階段目標為培訓20名種子師資。對於和台灣的技術合作是否能在此波疫情拓展至醫療、生技等領域，紀維德十分期待。（編輯：林興盟）1090406