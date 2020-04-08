公眾座椅上勘驗女被告私處 檢察官莊珂惠遭彈劾

監察院調查發現，雲林地方檢察署檢察官莊珂惠訊問越南籍被告時，在彰化地檢署偵查庭內的公眾座椅上（圖）勘驗女性被告胸部及私處，嚴重損及被告權益。（監察院提供）中央社

（中央社台北8日電）監察院調查發現，雲林地方檢察署檢察官莊珂惠訊問越南籍被告時，以涉有歧視性的不當言詞斥責；另在無急迫性下，立即勘驗女性被告的胸部及私處，嚴重損及被告權益，7日以12票比0票，通過彈劾，全案移送司法院審理。

監察院今天透過新聞稿表示，昨天審查通過監察委員王美玉、林雅鋒所提出的彈劾案；彈劾案文指出，莊珂惠105年辦理越南籍阮姓被告詐欺案件，訊問被告時，對被告厲聲斥責，且涉有歧視的不當言行，包括「你以為我們台灣啊是隨便你這樣子的喔！」、「你沒有騙人家的錢，你這樣子你告訴我，你自己有多少錢，你有本事賺到100萬，你這樣子，蛤，你100萬要賺多久。」

彈劾案文指出，莊珂惠訊問用語及態度，顯有不當，違反聯合國「消除一切形式種族歧視國際公約」嚴重損及被告權利，有損司法威信，違失情節重大。

監察院表示，莊珂惠107年偵辦女性黃姓被告妨害婚姻案件，開庭時，明知當天彰化地檢署的女性檢驗員外勤公出，署內僅有一名未婚男性法醫師，本案也非當場發現的通姦犯行，而有必要立即採集體液作為證據，竟然在並無急迫性的情況下，堅持立即勘驗被告身體，要求被告在眾人出入未經清潔的偵查庭座椅上，脫去衣褲檢查身體胸部及私處，顯然檢察官是違反比例地膨脹自己的權限。

彈劾案文指出，勘驗當時，莊珂惠並未安排署內其他女性書記官在場協助製作勘驗筆錄，而是由莊珂惠在庭後自行製作勘驗筆錄並簽名，並未提示被告令其在勘驗筆錄上簽名，已違反刑事訴訟法規定，有重大違失。

監察院表示，莊珂惠所為，除違反刑事訴訟法外，也違反檢察官倫理規範，嚴重損及被告權利，且有損司法威信，因此提案彈劾，移付懲戒。（編輯：張良知）1090408